"Postergaron la medida de los 100 mil dólares porque es delicado y no quieren terminar en Tribunales"

Así se refirió el licenciado Osvaldo Granados a la propuesta oficial para blanquear dólares que se encuentran fuera del sistema financiero formal, durante su columna para Radio Panorama.

Hoy 08:40

En el cierre de la semana, Osvaldo Granados analizó en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama la actualidad política y económica del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En primer término, destacó que desde el Gobierno Nacional "postergaron la medida que hablaba de un blanqueo -aunque no se lo llamaba así- hasta 100 mil dólares. ¿Por qué? No es por política, sino porque es delicado y no quieren terminar en Tribunales".

"Quieren simplificar el impuesto a las Ganancias, beneficiar a los que están en la cuarta categoría, profesionales y pymes que representan aproximadamente 400 mil personas. Al tener que modificar, hay que fijarse bien en las normas tributarias" destacó.

En otro tramo de su análisis se refirió a lo que sucede en Tierra del Fuego tras la medida de la administración de Javier Milei de quitar los aranceles a productos tecnológicos importados. "Las dos empresas principales de esas provincias están invirtiendo en Vaca Muerta y en el sector hotelero. Aparentemente saben que ese negocio se terminó".

Agregó que el área de Economía del Gobierno está "tratando de bajar impuestos, pero no es fácil. Hay que ver la recaudación y hace falta sintonía fina. Están mirando cómo -entre otras cosas- mejorar la productividad autorizando la incorporación de tecnología y bienes de capital usados para buscar un despegue de la productividad, para el agro y la industria".

Finalmente, anticipó que "hay cinco empresas que dentro de 10 días van a endeudarse en el exterior. Le dan crédito a estas empresas porque saben que van a recaudar, porque están invirtiendo en Vaca Muerta y también en minería".