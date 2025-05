Charlotte Caniggia contó el conflicto familiar que la llevó a irse de su casa a los 17 años

La mediática recordó la educación que recibió y las situaciones que la llevaron a independizarse a temprana edad.

El abogado de Mariana Nannis, solicitó una orden de captura contra Claudio Caniggia por la causa de abuso sexual que pesa en su contra. Tras conocerse este hecho, toda la atención mediática se centra en los hijos de la expareja, Alex y Charlotte Caniggia.

Por esta razón, cobra particular relevancia una reciente entrevista que ofreció la modelo, en la que detalló las restricciones que tuvo en la adolescencia.

“Fueron unos padres muy estrictos. A mí no me dejaban salir al boliche. A los 16, yo ya quería irme de joda y no me dejaban. Tenía que estar mintiendo, escondiendo la ropa, yéndome a casas de amigas, todo un tema”, contó la mediática en Los profesionales de siempre.

Siguiendo con su relato, recordó que esas situaciones la llevaron a tomar su propio rumbo a temprana edad.

“Tuve novio a los 17 y quería ir a verlo a Londres y no me dejaban. Nunca me fui a dormir a lo de un novio, mi mamá no quería. Todo un quilombo. Cuando empecé a ganar mi plata, me fui. Me fui muy chiquita de mi casa”, cerró la morocha.