Jesse & Joy regresan a Argentina con su gira "El Despecho Tour"

El dúo mexicano prometió una noche romántica e inolvidable en Buenos Aires.

Hoy 13:28

La espera terminó para los fanáticos argentinos de Jesse & Joy. Después de varios rumores, el dúo Mexicano confirmó su visita al país en la segunda mitad del año y la preventa de entradas comenzará este viernes a las 16, aunque los tickets generales se habilitarán el lunes 19.

En el marco de “El Despecho Tour”, con el que ya conquistaron México, Chile y Estados Unidos, desembarcarán en el Arena de Buenos Aires el 2 de septiembre, pero también viajarán a Rosario, Tucumán y Mendoza para seguir conquistando corazones con sus hits, talento y carisma.

Jesse & Joy prometieron noches inolvidables y ya están alistando el repertorio. No faltarán “Dueles”, “La de la mala suerte”, “Ya no quiero”, “Me soltaste”, “Corre”, y otros éxitos que sonaron en todas las radios y plataformas. Esta gira no sólo marca un nuevo capítulo en su vínculo con el público sudamericano, sino también un momento de enorme orgullo profesional, ya que Joy Huerta fue recientemente nominada a los Premios Tony por componer el soundtrack del musical “Real Women Have Curves”, convirtiéndose en la primera mexicana en lograrlo.