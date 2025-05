“Te lo pido como mamá”: Lourdes Sánchez, envuelta en un escándalo de infidelidad, hizo un desesperado pedido

En medio de la polémica por una supuesta traición al Chato Prada, la bailarina llamó llorando a la periodista Fernanda Iglesias para que frene con la difusión del tema. Su principal preocupación: el bienestar de su hijo Valentín, de 8 años.

Hoy 19:49

Lourdes Sánchez está devastada. El escándalo por su supuesta infidelidad a Pablo “Chato” Prada escaló en las últimas horas tras la filtración de nuevas fotos comprometedoras, difundidas por el programa Puro Show (eltrece). Pero lo que más preocupa a la artista no es su reputación pública, sino el impacto que esta situación está teniendo en su hijo de 8 años, Valentín.

Si bien ni ella ni el productor hablaron en profundidad sobre el tema, ambos dejaron en claro que siguen en pareja, aunque reconocieron que su vínculo es “especial” y que prefieren mantener en privado su dinámica familiar. Aun así, el foco mediático y la exposición de imágenes íntimas encendieron las alarmas en su entorno.

“Me llamó llorando, me pidió que tuviera piedad”, relató Fernanda Iglesias, periodista que dio la primicia y quien fue la primera en publicar las imágenes. La panelista aseguró que Sánchez la contactó de forma directa, profundamente angustiada y con un pedido claro: que dejara de hablar del tema.

“Me dijo que su hijo no la estaba pasando bien. Entiendo que no solo por esto, sino por otras cosas previas que desconocemos. De mamá a mamá, me suplicó que no siguiera con esto”, explicó Iglesias al aire.

La conversación, según la periodista, fue intensa. Lourdes reconoció el daño que la exposición pública le está generando a su familia y que, más allá de las consecuencias mediáticas, su mayor temor es el efecto emocional sobre Valentín. “Me dijo que era una cag... que esto se hubiera hecho público”, añadió Iglesias.

La panelista, sin embargo, aclaró que no se arrepiente de lo que dijo, pero sí decidió frenar con el tema por respeto al menor.

“Todos tenemos hijos y muchas veces se habla sin pensar en ellos. No tengo nada de lo que retractarme, pero esta determinación la tomé exclusivamente por la presencia de un niño involucrado”, sentenció.

Mientras tanto, el entorno de Lourdes y el Chato evita dar declaraciones. La única certeza es que ambos buscan cuidar a su hijo del revuelo mediático, mientras intentan procesar puertas adentro el escándalo que, por ahora, no tiene cierre.