Yanina Latorre contó la vez que El Polaco le ofreció hacer un trío: “Me escapé”

La panelista habló por primera vez de la sugestiva propuesta que recibió mientras estaba en una fiesta.

Hoy 22:03

En las últimas horas, Yanina Latorre sorprendió a todos al contar que El Polaco le ofreció hacer un trío con Silvina Luna durante el tiempo en que fueron pareja (entre 2017 y 2018).

“Cuando estaban de novios me ofrecieron un trío. Real. Me escapé”, comenzó diciendo la esposa de Diego Latorre.

Luego, la conductora siguió explicando cómo se gestó la propuesta: “Yo jodí todo el año y después tengo estos problemas. Yo siempre digo que me calienta este, el otro, y yo decía que me encantaba El Polaco en el Bailando. Nada para robarle el novio a Silvina porque no soy comehombres, pero El Polaco es sexy, es dable”.

“Tanto que lo dije, tanto que lo dije... una noche, en una fiesta del Bailando, yo estaba en el Bailando, estoy sentada ahí en un VIP con Jey Mammon y me encaran Silvina y El Polaco”, recordó sobre la supuesta actitud del cantante de cumbia y la modelo que murió el 31 de agosto de 2023.

Latorre explicó que le insistieron para que dijera que sí. “Me empezaron a bailar, a acorralar los dos y yo pensaba ‘¿esto qué es? ¿qué estoy haciendo?’ y le dije a Jey ‘huyamos’“, contó en Sálvese quién pueda (América).