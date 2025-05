Analía Franchín tiró una bomba sobre el futuro laboral de Diego Brancatelli

En A la Barbarossa, la periodista Analía Franchín dio una información crucial sobre el futuro laboral de Diego Brancatelli tras el escándalo por su vínculo con Luciana Elbusto.

Aunque al principio ambos lo negaban, finalmente Luciana Elbusto y Diego Brancatelli reconocieron haber mantenido un vínculo amoroso que se prolongó durante casi cinco años.

Agobiado por las repercusiones de su infidelidad, el periodista pidió en Argenzuela que dejaran de exponer a sus seres queridos. "Estoy harto, no sé de qué manera pedir que no pongan imágenes de mis hijos. Está mal, tienen 6 y 9 años", suplicó. Pero ahora se sumó otro conflicto. En A la Barbarossa, Analía Franchín reveló la postura de C5N respecto a su futuro laboral.

“Brancatelli el lunes no fue a su programa, dijo que esos días no iba. Lo que me informan es que en C5N tomaron la decisión de exigirle que se presente. Fue como decirle: ‘si te gusta el durazno, bancate la pelusa’", comentó Franchín.

Acto seguido, lanzó una crítica contundente a su colega: "Él optó por no hablar porque considera que es un tema personal, pero lamentablemente es una figura pública. Ayer tuvo una actitud que no me pareció en lo más mínimo: cuando le dijo a un movilero ‘yo estoy anotando a cada uno de ustedes, los que dijeron verdades y mentiras’. Eso no estuvo bien. Es una situación fea, pero el primero que tenía que haber cuidado a su familia era él".

Mientras tanto, Cecilia Insinga reaccionó en pleno móvil de Mujeres argentinas, en medio de una nota de Luciana Elbusto con ese programa. Le escribió un mensaje directo a la conductora, María Belén Ludueña, pidiendo que se terminara con el tema: "No sabe qué decir para seguir saliendo en cámara. Diego no la bloqueó, simplemente quiere que pare", lanzó. Luego, se refirió a una frase de Elbusto, quien intentó ponerle humor a la situación: "Esto no es para causar ni una mínima sonrisa". Y concluyó con un pedido personal: "Nos falta una charla con Diego. Por favor, lo pido por mi familia y mis hijos".