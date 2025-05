Matías Fernández sobre el clásico ante Sportivo: "Va a tener un condimento especial porque me vuelvo a enfrentar con mi hermano"

El duelo de la capital del Agro promete mucho ya que ambos equipos llegan como protagonistas de sus zonas.

A pocas horas de un nuevo clásico en la Ciudad de Fernández, Matías Fernández, referente de Independiente, habló del gran presente del equipo, líder de la Zona B del Torneo Apertura 2025 de la Liga Santiagueña de Fútbol, y anticipó lo que será el duelo ante Sportivo, que contará con la particularidad de enfrentarlo a su propio hermano.

"Es una semana especial lo vivimos muy en serio, como hinchas de Independiente lo vivo plenamente y concentrado", abrió.

Sobre el presente de Independiente, dijo: "Venimos invictos gracias a Dios, se nos vienen dando los resultados y hoy en día lo cuidamos al gol. Se ve reflejado el trabajo duro en la tabla de posiciones".

"No recuerdo cuando fue la última derrota de local, hicimos una localía fuerte y mejoramos cada fin de semana para que si no se pueden ganar no se lleven mucho", comentó.

Respecto al clásico dijo: "Va a tener un condimento especial porque me vuelvo a enfrentar con mi hermano, ya lo enfrenté en Sarmiento y Central Córdoba y yo en Vélez, cada rato hay cargadas en la casa. Tenemos parcialidades de ambas partes en casa un poco de Sportivo y otro de Independiente", cerró entre risas.