Carlos Torrez palpitó el duelo ante Independiente: "No va a ser fácil para ellos ni para nosotros"

El delantero se mostró confiado en el presente del equipo y en la posibilidad de quedarse con los tres puntos.

Hoy 15:24

En la previa del clásico más esperado de la Ciudad de Fernández, Carlos Torrez, jugador de Sportivo, se mostró confiado en el presente del equipo y en la posibilidad de quedarse con los tres puntos ante Independiente, líder de la Zona B. El encuentro corresponde a una nueva fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Santiagueña de Fútbol.

"El análisis es positivo porque conseguimos una victoria en casa, propusimos nuestro juego y es algo importante para nosotros porque seguimos en la pelea", dijo sobre la victoria ante Yanda FC.

Sobre los puntos fuertes del equipo, comentó: "Lo mejor que tenemos es que ponemos la pelota en el piso y jugamos, tenemos jerarquía y eso es fundamental. El técnico nos da una idea y la estamos llevando muy bien a cabo", señaló el delantero.

"Candidato nos pusieron desde el principio, no pensamos en eso, vamos partido a partido y queremos hacer las cosas bien, allá ellos lo que dicen. Los domingos se trabaja el doble porque hay equipos que nos enfrentan y nos quieren ganar como sea, dan un plus", remarcó el ex Vélez.

Respecto al clásico ante Independiente de Fernández, dijo: "Va a ser un partido difícil, complicado y trabado. Independiente viene invicto, tiene jugadores jóvenes, conozco a la mayoría y juegan bastante bien. Vamos a ir a proponer nuestro juego, tenemos jugadores de jerarquía. No va a ser fácil para ellos ni para nosotros", cerró el delantero Carlos Torrez.

El encuentro se desarrollará el domingo desde las 16.