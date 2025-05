Ricardo Ávila previo al duelo ante Comercio: "Es un clásico, uno lo juega como hincha y queremos ganar"

Con la esperanza intacta, el atacante confía en que el duelo de esta fecha puede marcar un antes y un después.

Hoy 16:25

En la previa del clásico ante Comercio Central Unidos, el delantero de Estudiantes, Ricardo Ávila, analizó el presente del equipo de Huaico Hondo, que aún no ha logrado sumar de a tres en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Santiagueña de Fútbol. Con la esperanza intacta, el atacante confía en que el duelo de esta fecha puede marcar un antes y un después.

"Venimos con una frustración porque los primeros tiempos lo hacemos bien, ganamos, pero no estamos firmes en esos momentos. Vamos de menor a mayor intentando buscar el premio", abrió el goleador.

Respeto al presente del elenco que dirige Migueles, dijo: "Con el cuerpo técnico venimos haciendo un bien trabajo, sabemos que el club no está en el mejor momento y donde nos metíamos, pero aquí estamos dando la cara, vino gente nueva que quiere que el club mejore. Esperamos seguir sumando en el campeonato porque eso va a poner contenta a la gente", señaló Ávila.

Sobre el clásico ante Comercio, comentó: "La expectativa es ganar, el punto que hicimos de visitante ante Sarmiento no va a servir de nada si no ganamos. Es un clásico, uno lo juega como hincha y queremos ganar. Ojalá se nos dé el domingo", declaró.

Por último, el atacante se refirió a su presente personal en la entidad santiagueña: "Estoy contento con el club y con los chicos que me recibieron bien. Seguramente le vamos a encontrar la vuelta, me toca jugar en una posición que no la juego hace mucho que es de volante así que con el tiempo vamos a ir mejorando", Cerró Ricardo Ávila.

El encuentro se disputará desde las 16 en el Estadio Raúl Adolfo Seijas.