La Justicia archivó la causa que vinculaba la desaparición de Loan con una red narco

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, desestimó la línea investigativa impulsada por el titular del Comité contra la Trata, Gustavo Vera, quien sostenía una conexión entre el caso del niño correntino y el narcotráfico.

Hoy 17:53

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, resolvió archivar la causa 2498/24, iniciada a partir de una denuncia de Gustavo Vera, titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata. El funcionario sostenía que la desaparición de Loan Danilo Peña podría estar vinculada a una red narco, hipótesis basada en declaraciones de Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Sin embargo, la magistrada concluyó que no se hallaron elementos que permitieran sostener un delito penal, por lo que consideró que no correspondía continuar esa línea investigativa. Tras analizar de forma conjunta los expedientes FCT 2157/2025 y 2498/2024, se determinó que no existen pruebas suficientes que vinculen el caso de narcotráfico con la desaparición del niño en Corrientes.

Según la hipótesis impulsada por Vera, el menor habría sido entregado como parte de un supuesto "intercambio" para beneficiar judicialmente a Melanie y Lautaro López, imputados por tráfico de drogas. No obstante, esa versión fue descartada por la jueza tras la evaluación de los antecedentes.

En paralelo, Pozzer Penzo elevó a juicio oral una causa en la que diez personas están acusadas de entorpecer la investigación haciéndose pasar por asesores de la Fundación Lucio Dupuy. Los acusados enfrentarán cargos por "retención ilegítima de menores, manipulación de testimonios para obstaculizar la búsqueda del menor y defraudación a la administración pública".

Entre los imputados se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria (El Americano), los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, así como Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Soria, actualmente detenido en el penal de Ezeiza, se presentaba como exagente del FBI y estaría vinculado a la fundación OUR, cuyo director, Tim Ballard, es investigado en Estados Unidos por delitos sexuales y fraude.

La línea de investigación principal que aún continúa apunta a que Loan habría sido víctima de un accidente, seguido por su sustracción, ocultamiento y eventual traslado desde el lugar donde fue visto por última vez, según detalló el portal Noticias Argentinas.

En tanto, la Cámara Federal confirmó los procesamientos dictados en el marco del caso y descartó la versión del accidente fortuito. El tribunal sostuvo que la decisión de sustraer al menor fue tomada con antelación por los involucrados, y que la elección de que fuera precisamente Loan se habría definido durante el almuerzo compartido el día de su desaparición.