Condenaron al conductor que atropelló a 35 personas en Córdoba: deberá cumplir más de seis años de prisión

Cristian Joaquín Pacha, de 68 años, fue hallado culpable del brutal accidente ocurrido en septiembre de 2024. Una de las víctimas perdió un pie y sufrió una fractura de cráneo.

Hoy 18:22

La Justicia de Córdoba condenó a seis años y ocho meses de prisión a Cristian Joaquín Pacha, el hombre de 68 años que atropelló a 35 personas en el centro de la ciudad, en un hecho que conmocionó a toda la provincia. El episodio ocurrió el 12 de septiembre del año pasado al mediodía, en la intersección de los bulevares Chacabuco e Illia, y se extendió hasta la esquina de San Jerónimo, una zona de alta circulación vehicular y peatonal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Antes de conocer su sentencia, el acusado reconoció su responsabilidad ante el tribunal. “Me arrepiento y soy consciente que no tenía que haber manejado”, declaró, en un intento por expresar remordimiento por el daño causado. Sin embargo, el reconocimiento no evitó la pena efectiva, que fue dictada con base en la gravedad del hecho y las consecuencias para las víctimas.

El incidente se desató cuando Pacha, al mando de un Toyota Corolla blanco, pasó un semáforo en rojo y embistió a alta velocidad a peatones, motociclistas y ciclistas. Según el testimonio de uno de los presentes, el auto circulaba a más de 100 kilómetros por hora. Tras perder el control, terminó impactando contra la fachada de una farmacia. Durante el trayecto, se subió a la vereda y arrolló a decenas de personas.

De las 35 personas involucradas en el accidente, 15 resultaron heridas, 8 de ellas fueron trasladadas a distintos hospitales de la ciudad y al menos dos permanecieron en estado crítico. La víctima más afectada fue una joven de 20 años, a quien tuvieron que amputarle el pie derecho. Además, sufrió una fractura de cráneo expuesta, lo que la dejó al borde de la muerte. Milagrosamente, logró sobrevivir tras varios días de internación.

El fallo fue recibido con alivio por parte de los familiares de las víctimas, quienes reclamaban una sanción ejemplar. El caso reavivó el debate sobre la conducción temeraria y los controles a personas con posibles alteraciones mentales o cognitivas, ya que Pacha había manifestado en su defensa no recordar nada de lo ocurrido.