Están habilitados unos 1.700 presos para votar en nueve lugares de detención

Lo harán en cárceles e institutos de menores. También utilizarán la Boleta Única Electrónica. No podrán sufragar los detenidos en comisarías.

Hoy 08:29

Unas 1.700 personas privadas de su libertad están habilitadas para votar en las elecciones para legisladores de la ciudad de Buenos Aires y lo harán en nueve centros de detención, entre cárceles e institutos de menores, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires. Quiénes no votarán son los presos en las comisarías porteñas.

Son quienes están empadronados en la ciudad y lo harán con el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), el mismo que se utilizará en las escuelas y en los centros de votación. La organización del comicio de los detenidos está a cargo de la Cámara Nacional Electoral en colaboración con la Justicia porteña.

La elección de los presos presenta algunas particularidades. No todos los detenidos con domicilio en la ciudad podrán votar. Solo alcanza a 1.700 personas que están detenidas en las cárceles de Devoto (la única unidad penitenciaria de la ciudad) y en las bonaerenses de Marcos Paz, Campo de Mayo y todos los complejos de Ezeiza. También en tres institutos de menores de la ciudad ya que se puede votar a partir de los 16 años. Esto es porque la logística permite llegar hasta los lugares de detención de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

La Justicia tiene registrado que hay otras mil personas detenidas en distintas cárceles del país con domicilio en la ciudad pero que no podrán votar por una cuestión operativa ya que no hay una logística que alcance a todas las provincias. Tampoco lo harán los cerca de 2.500 presos que tienen hoy las comisarías y las alcaidías en la ciudad de Buenos Aires, aunque no todos tienen domicilio en el distrito. Eso es porque la ley establece que pueden votar los detenidos en “establecimientos penitenciarios” y eso excluye a las comisarías y a las alcaidías.

La dinámica de las cárceles hace que el día de la elección no todas las personas registradas en una unidad penitenciaria o un instituto de menores están detenidas. Es porque pudieron ser liberadas o trasladadas a otra unidad. El cierre del padrón de presos es 60 días antes de la elección.

Por eso las personas empadronadas en una cárcel también lo están en el padrón general para que puedan votar en caso de que hayan recuperado la libertad. “Después se hace un cruce de padrones para confirmar algo que es muy improbable y es que hayan votado dos veces”, aclaró una de las fuentes consultadas por Infobae.

Para las personas detenidas el modelo de elección que rige es el de la Boleta Única de Papel pero en esta elección utilizarán la boleta electrónica. Habrá de una a dos urnas electrónicas en cada uno de los nueve lugares de votación para las personas detenidas.

Históricamente, el porcentaje de votación entre las personas detenidas es bajo. El récord de participación fue del 25 por ciento de las personas que podían hacerlo. Si bien el voto es obligatorio, hay varias circunstancias que se presentan. Una es que al momento de votar muchos detenidos ya no lo están. También que muchos deciden no votar y no se lo coerciona a hacerlo y otro factor es que muchos no tienen en su poder el documento nacional de identidad porque se los retienen las autoridades penitenciarias o porque lo tiene algún familiar para un trámite.

Hoy a la noche se conocerá el resultado del escrutinio provisorio de la elección, pero allí no estarán computados los votos -aunque sea un porcentaje ínfimo de las más de 2,5 millones de personas habilitadas para votar- de las cárceles. Esos votos se contarán directamente en el escrutinio definitivo que la Justicia comenzará a realizar el miércoles en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.