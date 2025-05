Jorge Macri, tras quedar tercero en las elecciones: “Hay algo que no supimos interpretar”

El jefe de Gobierno porteño reconoció que el resultado fue adverso y admitió que el oficialismo no logró instalar el debate sobre los temas locales. “Ganó el debate nacional”, sostuvo, y prometió mayor diálogo con una Legislatura más plural.

Hoy 20:47

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló tras los resultados de las elecciones legislativas que lo dejaron en el tercer lugar. Visiblemente autocrítico, reconoció que “no fue el resultado que esperábamos” y señaló que su espacio no logró conectar con las prioridades del electorado. “Intentamos instalar un debate sobre la ciudad, pero ganó el debate nacional. La voluntad de darle un apoyo al presidente en el rumbo que lleva”, expresó.

Durante su contacto con la prensa, Macri admitió que la derrota obliga a una revisión interna: “Hay algo que no interpretamos. No estoy contento, pero estoy acostumbrado a administrar situaciones complejas”, dijo, en un tono mesurado.

El mandatario porteño también analizó el escenario político que se abre a partir de ahora: “Hay un mensaje claro, que es que la gente quiere una Legislatura más plural. Voy a tener que hacer un ejercicio de mayor diálogo, mayor acuerdo”, sostuvo.

Además, apuntó contra la división interna del espacio: “La extrema fragmentación de nuestro sector no ayudó”. Pese a eso, felicitó a sus principales contrincantes. “Les deseo éxito a Adorni, que ganó. Santoro hizo una buena elección, parecida a las que suele hacer. Yo no creo que cuando te votan la gente vota bien y cuando no te votan vota mal”, expresó.

Antes de retirarse, cerró con una dosis de optimismo: “La única buena noticia que tengo para compartirles es que hasta ahora tenía 7 legisladores, me quedaban 5 y voy a tener 11. Estoy mejor que antes”.