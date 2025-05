Tabula rasa después del duelo

El vencedor, Adorni, en nombre de Milei extiende la soga para rescatar al vencido.

Por Jorge Asís

De la algarabía de Costa Salguero se pasó a la opacidad de la calle Balcarce, al lado del Café Martínez. Tampoco se registró el festival de globos amarillos. O la abundancia gastronómica del catering refinado.

Infortunadamente, Mauricio, el Ángel Exterminador, en la explícita declinación ya no baila con aquellos pasitos simpáticos del pegadizo tema de Gilda, extinta carismática.“No me arrepiento de este amor”. Tampoco se arrepiente Mauricio de haber masacrado a Horacio Rodríguez Larreta, Geniol. Ampliaremos.

Indudablemente, Javier Milei, el panelista de Intratables, es el propietario de la derecha. La tiene escriturada. Calificado aquí como irresponsable, el duelo tuvo un claro vencedor.

Milei se impuso sobre Mauricio. El panelista escaló con reconocida rapidez hacia las grandes ligas. Ayudado por su temperamental condición de Fenómeno. Ya ni le entran las balas. Ni siquiera, por ahora, le entra la bala de la cripto. Tampoco se le pica más el boleto en el horizonte. Trump le cumple. Le consigue miles de millones. Le manda a Scott Bressent.

La vida política, en efecto, generosamente le sonríe. Acabó con los piquetes y fulminó la hiperinflación. Nadie transitoriamente lo para. Ni siquiera sus papelones.

Para completarla su candidato, Manuel Adorni, Manolito, el ministro vocero, emerge como la fantástica revelación de la elección sorprendente de concejales para el Maxiquiosco.

Manolito mantuvo el 30%. Exactamente, son los mismos votos propios de Milei en el plano nacional. Cuando despuntó en las PASO inútiles de 2023.

Finalmente, Mauricio perdió de local, en el territorio que es suyo desde hace 18 años. Buenos Aires metrópoli ya aportó, con De la Rúa, El Radical Traicionable, dos presidentes. Los guarismos de la capital anticipan la contienda nacional.

Al adelantarse el proceso electoral por la idea del Primo Jorge, es delicado aún. Condiciona la contienda.

“Para vencer al kirchnerismo”

En adelante queda la perceptible grandeza de la propuesta elegante de Adorni, en pleno festejo con la corbatita invariable. Confirmó después de los abrazos que la sociedad había escogido “a La Libertad Avanza para vencer al kirchnerismo”.

Manolito comparte en presentar a la patología del kirchnerismo como “la representación ontológica del mal”. Pero como vencedor ético del duelo, Adorni le extendió una soga al vencido. “Tabula rasa”, dijo.

Sentencia latina que significa: a empezar de cero. Invitaba a todos aquellos titanes republicanos que desprecien la patología kirchnerista. Ánimo. Aún puede conseguirse un banquito entre las Fuerzas del Cielo.

Marrita y Geniol

Los duelistas compartieron errores. Milei y Mauricio portan cierta falencia en el arte de conducir. No lograron contener a las figuras relativamente relevantes de sus respectivas escuderías. El concejal Ramiro Marra, Marrita, debió irse expulsado del paraíso.

Por la inspiración orgánica de la señora Karina, la Pastelera de la Protección, la gran triunfadora del armado. Anoche Karina estaba eufórica. Las vecinas del barrio Sáenz Peña la contemplaban anoche por televisión.

Tías románticas unánimemente conmovidas. De todos modos, con el sello de la UCD, Marrita fue por su cuenta. Pero por irrelevancia numérica se quedó afuera.

La equivocación legendaria del Ángel consistió en haber exterminado las ilusiones presidenciales de Larreta. Para colmo fue a través de la señora Patricia, La Montonera del Bien.

Dama a la que Mauricio alojó entre las reposeras de Cumelén. Aunque anoche, entre el alborozo del triunfo, en el Hotel Libertador, la Montonera del Bien que pegó el garrochazo abrazaba con radiante alegría a Milei, flamante jefe político. Y claro que también a Manolito, el candidato de la eterna corbata.

Larreta también se fue por su cuenta, bastante enojado. Impuso el hallazgo sintético. “La ciudad huele a pis”. Pero con los 8 puntos conseguidos puede entrar. Junto con su segunda, la señora Guadalupe Tagliaferri, y su tercero, Emmanuel Ferrario.

Afuera se quedó también un desparramo de fragmentos. Despojos de la extinción de Juntos por el Cambio. Junto a Kim, El Coreano de Moreno. O Caruso Lombardi, el único que aportó migajas de desenfadada creatividad.

Final con ABL

Los duelistas se batieron heroicamente por la causa irresponsable y menor que estaba perdida de antemano.

Los numerólogos de la encuestología condenaban a Javier y Mauricio a salir segundos, después de Daniel Santoro, El Radicalista, mesurado alfonsinista cultural del peronismo transformado en el producto mejor elaborado de la superstición irreductible, conducida en el Maxiquiosco por Juan Manuel Olmos, Puiggari, astuto peronista vocacional de perfil bajo y operador de cien terminales.

Resultó memorable la elección de concejales que debieran dedicarse, según el General, al ABL. “Alumbrado, barrido y limpieza”. En representación de Los Milei, arrasó Manolito a la señora Silvia Lospennato, La Atanasofista de la Ficha Limpia, en representación del Ángel.

Entonces el pupilo de Milei se inflamó con la victoria y recurrió a la estirpe moral de la “tabula rasa”. A los efectos de olvidar los agravios vertidos recíprocamente en la campaña. Con el Ángel “llorón de cristal”.

Jamás exterminado, el Ángel se encuentra previsiblemente destinado a la hondura de la reflexión, probablemente en enojosas sesiones de terapia que alcancen a superar el espíritu de cristal.