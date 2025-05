Para Granados, en la votación de CABA "predominó la economía"

El especialista se refirió en Radio Panorama a las elecciones legislativas de CABA donde se impuso La Libertad Avanza y consideró que "el PRO entró en decadencia por gradualista".

Hoy 08:26

Este lunes, Osvaldo Granados se refirió en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama a las elecciones legislativas que se celebraron en CABA, donde La Libertad Avanza resultó vencedor y el PRO sufrió un duro revés tras años ganando en este distrito.

Para el especialista "no fue tan sorpresivo. Si bien la centroderecha se dividía en 4 partes y Santoro trataba de no hablar de peronismo ni de kirchneristas porque sabe que CABA es muy complicada. En la votación predominó la economía. Podés hablar de Ficha Limpia, del caso $Libra, hacer varios grupos de investigación en el Congreso pero eso a nadie le importa. Lo que importa es si la inflación baja y hay cierto orden en la economía, si el dólar no se pone nervioso todo el tiempo"

"Me da la sensación que la gente se cansó de escuchar que el Estado está presente cuando nunca lo está. En La Matanza, donde gobierna el peronismo desde el fin de la dictadura, llueve y se inunda todo y además no hay luz. La gente se hartó. Macri tuvo la ocasión cuando fue presidente pero era tibio, y esa época se terminó, la gente quiere a los que actúan. Estaba perdido como presidente cuando echó a Sturzenegger del Banco Central. El gradualismo no va más, hay que hacer todo de una vez. El PRO entró en decadencia por gradualista, negociador y dialogador. Y esa etapa para estos momentos, en Argentina, no sirve", analizó.

Finalmente, se refirió a trascendidos según los cuales desde el exterior "pueden llegar inversiones importantes en litio y minería. Eso puede cambiar la ecuación, ya que ahora solo se exporta agro y agroindustriales, lo otro da más margen. La salida ahora es por el lado de la energía, pero queda la duda de si se van a mantener las políticas y cambia de dirección. Creo que el sector financiero va a apostar a favor de todo esto".