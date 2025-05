Violento asalto: la quemaron con una plancha porque no tenía dinero

Luego de sacarle el celular, una valija con ropa y botellas de alcohol, los delincuentes le provocaron heridas en todo el cuerpo y escaparon.

Hoy 08:39

Cuatro delincuentes entraron a robar una casa, de Castelar y quemaron con una plancha a la dueña del lugar porque no tenía plata.

El violento episodio ocurrió este sábado por la madrugada en una vivienda ubicada en Saladillo al 3300, en el partido bonaerense de Morón.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la mujer de 58 años estaba durmiendo cuando los delincuentes ingresaron a su domicilio luego de romper la reja de una ventana delantera y le exigieron dinero que creían que tenía guardado.

Como la víctima no tenía plata, entregó lo poco que tenía a mano, pero ellos, no conforme con lo que les dio, comenzaron a torturarla: uno le apoyaba una plancha hirviendo en distintas partes del cuerpo, mientras otro le tapaba la boca para que no se oigan sus gritos.

Luego de revolver toda la casa y mientras mantenían el mismo modus operandi, los asaltantes se llevaron lo que tenían a su alcance: el celular de la mujer, una valija con ropa y bebidas alcohólicas que encontraron en una alacena. De esta manera, tras amenazar a la mujer para que no grite, escaparon de la casa.

Según la reconstrucción que realizaron los investigadores, los cuatro delincuentes estaban a cara descubierta y sin armas.

En el lugar trabajó el personal del Destacamento de Castelar sur, además del SAME Morón, que acudió al lugar para asistir a la víctima. Al llegar, los médicos descubrieron que estaba en shock, con heridas en todo el cuerpo, pero fuera de peligro.

De acuerdo a lo informado por Primer Plano Online, los delincuentes continúan prófugos y la investigación se concentra en la revisión de cámaras de seguridad de la zona para poder determinar el recorrido que realizaron al escapar. También se registró la casa para recolectar pruebas que ayuden a identificarlos.

Hasta el momento no hay información sobre los delincuentes, que continúan siendo buscados por la Policía local. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nº 4 de Morón.