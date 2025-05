Así lo expresó el sociólogo Sebastián Halperín, en diálogo con Radio Panorama, al analizar el bajo nivel de participación en las elecciones porteñas.

Hoy 11:08

En diálogo con Radio Panorama, el licenciado Sebastián Halperín, sociólogo y analista en opinión pública, se refirió al escaso nivel de participación en las elecciones desarrolladas este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.

El especialista señaló que esta tendencia no es nueva, sino que “se verifica algo que ya venía sucediendo en elecciones pasadas”.

Para Halperín, este fenómeno puede explicarse por una creciente brecha entre dirigentes y ciudadanos: “Parece que la política y la ciudadanía están hablando idiomas diferentes”, afirmó.

Según detalló, esto se ve reflejado en una oferta electoral fragmentada que, lejos de clarificar las opciones, tiende a confundir: “Cristalizado en una oferta que quedó representada en 17 listas, lo cual desorientó al electorado en ver qué era lo singular y específico de cada una de las listas, donde no siempre resulta claro ver los ejes de diferenciación”.

El contexto social actual, atravesado por demandas urgentes, también influye: “Hoy pareciera que hay más caciques que indios cuando uno mira la dirigencia política”, remarcó. Y añadió que, aunque existen múltiples canales de expresión ciudadana, el sistema político tradicional no logra captar ni canalizar ese dinamismo: “De hecho, no se explica el triunfo de Milei sin apelar al protagonismo que han venido teniendo las redes sociales”.

Consultado sobre los factores que incidieron en la baja participación, Alperin consideró que “la gente no va a votar por apatía, con una oferta política que no parece estar en sintonía con la demanda ciudadana”. En esa línea, recordó que “ya tenemos más de 40 años de democracia ininterrumpida. El voto dejó de ser apetecible ya que se transformó en una normalidad, pero hay que tener cuidado con eso. Lo que quiero decir es que el voto no es el único mecanismo de participación”.

En relación al desempeño del oficialismo, el sociólogo sostuvo que “Milei llegó al gobierno y ha sido muy exitoso comunicacionalmente contra la casta, con la que la gente se rebelaba”. Y agregó que, pese al desgaste propio del ejercicio del poder, “al cumplir un año y medio más de su mandato, se sigue reivindicando como alguien que no se conoce como un referente de la política”. Según explicó, “ganó la elección de ayer porque lo votó el 30%, teniendo en cuenta que solo participó el 50% de votantes”.

Finalmente, Halperín resaltó que los activos del presidente se sostienen en hechos concretos: “Claramente los activos de Milei primero tienen que ver con el cumplimiento de sus palabras: el control de la inflación, el ordenamiento del Estado, el gasto público. Milei asumió la agenda que ninguno venía haciéndolo en los anteriores gobiernos y eso la gente lo valora”.

También subrayó el impacto de las políticas de seguridad: “El ordenamiento de la calle, ya no hay marchas, los trabajadores pueden circular y claramente él lo resolvió”.

Sin embargo, reconoció que existen tensiones internas incluso entre sus propios votantes: “Evidentemente queda claro que la gente, incluso sus propios votantes, cuestionan a Milei por sus formas. Pero otro porcentaje prioriza los méritos que le reconocen al gobierno en detrimento de otras cuestiones. Pero no quiere decir que no les molesta”.