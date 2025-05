Dramático derrumbe de un edificio en Córdoba: “Sentí una explosión y todo se cubrió de polvo”

Así lo sostuvo uno de los dueños de un departamento que percibió todo el horror mientras miraba televisión en su casa.

Mientras la conmoción se extiende, la Justicia ya investiga las circunstancias que rodean la tragedia ocurrida en la noche del sábado en el barrio Güemes, de la ciudad de Córdoba, cuando una enorme pared de ladrillos de un edificio se vino abajo y cayó sobre un hostel y un bar que funcionaba en la planta y que se encontraba abierto al público.

El drama causó la muerte de un cliente y dejó al menos siete heridos. Los sobrevivientes fueron dados de alta.

Todo sucedió en momentos que en la Capital se registraba el ingreso de un frente de viento sur con ráfagas de 40 kilómetros por hora.

Este lunes, comenzaron a salir a la luz distintos testimonios de gente que vivió el drama ocurrido esa noche.

En Mitre Córdoba habló un vecino que vive en el edificio donde se generó el derrumbe y contó la pesadilla. “Sábado a la noche, yo tengo 76 años, estaba sentado acá, tu cronista ve donde estoy sentado frente al tv, y sentí que venía el viento sur, que lo tengo a mi izquierda, cada vez era más fuerte, era realmente anormal, cuando se hizo demasiado fuerte, me fui al dormitorio donde tengo un ventanal grande, miré el Bv. San Juan, pensé que iban a arrancar los árboles”, dijo el hombre.

“Y sentí una explosión terrible, y una capa , no era humo era polvillo, polvo que me cubrió todo. Fue una explosión terrible. De abajo no puedo ver, vengo al balcón miro para abajo y puedo ver que está el barcito, osea la parte de afuera que habían hecho un hermoso tinglado los chicos iban, se llena ahí en verano todo aplastado. No salí, me quedé adentro”, agregó el vecino en diálogo con esa emisora.

El hombre reveló que el edificio tiene unos 11 años de antigüedad, según sus cálculos.

“Era una cosa marrón el humo, y cuando vi dije es lógico, es ladrillo. Todavía no han barrido los restos de colorado de los ladrillos fue una nube impresionante y la explosión te juro que tuve miedo”, finalizó el vecino.

El edificio y su construcción, bajo la lupa

L a investigación, si bien fue iniciada por la fiscalía de José Mana, desde el lunes quedará radicada definitivamente en la dependencia de su par Celeste Blasco.

Desde la Justicia ya se iniciaron con los primeros pasos de rigor como la toma de testimonios, la búsqueda de testigos y el requerimiento a los gabinetes técnicos de Policía Judicial para la realización de distintos peritajes y medidas probatorias que permitan echar luz sobre lo sucedido.

También se han solicitado informes a la Dirección Bomberos y a la Municipalidad de Córdoba. Por ahora, no hay imputaciones y el caso está en pleno análisis judicial.

La víctima mortal de esta tragedia fue Ramiro Cortes Alaniz (34), quien era oriundo de Villa Dolores.

Según trascendió, el muchacho se había juntado con amigos en el bar cuando sobrevino el desastre en bulevar San Juan al 600.