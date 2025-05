Horacio Rodríguez Larreta: “Ayer el PRO hizo la peor elección de la historia"

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual legislador electo criticó la gestión de Jorge Macri y criticó el rendimiento electoral del PRO en los recientes comicios legislativos.

Hoy 15:22

El legislador porteño electo y exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respondió a las críticas que le hicieron desde el PRO: “Ayer hicieron la peor elección de la historia; que dejen de buscar responsables y trabajen”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de las elecciones legislativas, con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet y Ramón Indart, Larreta criticó duramente la gestión actual del Gobierno de la Ciudad, encabezada por Jorge Macri, y señaló al partido político PRO por su fracaso electoral.

En ese sentido, el parlamentario –que asumirá su banca el próximo 10 de diciembre-, remarcó, en referencia a la gestión actual en la ciudad: “Hace un año y ocho meses que está Jorge Macri en la gestión y el olor a pis es culpa mía. Es un chiste. No hicieron una sola obra, ¿y eso es responsabilidad mía? Dejémonos de joder, que laburen, trabajen en la Ciudad y no busquen culpables en otro lado. Si la ciudad no está bien, es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y punto, y de nadie más”.

En este sentido, recordó la disputa que mantuvo su gobierno con la administración nacional por la coparticipación, en un fallo que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón y ordenó entregarle a la ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. “Tienen los recursos, no hay que mirar para otro lado”, indicó.

También recordó: “Él (Jorge Macri) llegó a Jefe de Gobierno diciendo que iba a continuar lo que yo hice, que la ciudad estaba fantástica y que era un fenómeno, un mensaje de continuidad total. Llegó, fue a la Legislatura y dijo que iba a poner en crisis las cosas que se estaban haciendo y cumplió. Hay crisis de seguridad, limpieza y obras. A la luz de los resultados fue un error enorme haber hecho eso”.

Es por eso que abogó por una revisión interna del partido amarillo. Y argumentó: “Hay que hacer un replanteo y decirle a los ojos a los vecinos ‘me equivoqué’. Después de eso hay una larga lista de cosas que tienen que hacer mejor, como sacar la policía a la calle y no poner un tótem, que nadie sabe para qué sirve”.

Ante la posibilidad de que Macri realice cambios en su gabinete, Larreta subrayó que la responsabilidad corresponde a quien lidera y que cada uno “elige sus entornos y su gabinete”. Y sumó: “Esto se frena haciendo una autocrítica, aceptando que hasta ahora no la pegaron, cambiando y corrigiendo. Hasta anteayer la gestión era fenomenal, ojalá hayan escuchado el voto castigo de los porteños”.

Asimismo, criticó que, de un total de treinta funcionarios suyos que conformaron su gestión de gabinete, apenas quedaron tres. “No importa si la persona era buena o no en su tarea, el criterio era que había larretistas que limpiar. El resultado se ve en la calle y ayer se expresó la gente por eso, la peor elección de la historia”.