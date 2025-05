Por séptima vez, ingresaron a robar en la Parroquia La Salette de La Banda

Esta vez se llevaron equipos clave del ministerio de música, lo que dificulta la realización de las misas.

Hoy 15:45

Una vez más, La Parroquia Nuestra Señora de La Salette, ubicada en el barrio Quilmes de la ciudad de La Banda, fue blanco de la delincuencia.

En los últimos días, delincuentes ingresaron al templo y robaron valiosos elementos pertenecientes al ministerio de música, dejando a toda la comunidad religiosa sumida en el dolor y la impotencia.

“El templo es grande, sin sonido no se puede celebrar misa, y nos duele porque no le roban al padre ni a una persona, nos roban a todos”, expresó el sacerdote del lugar con profunda preocupación. Y agregó: “Esta parroquia fue construida con el trabajo de la gente, no somos una comunidad pudiente. Ya van siete intentos de robo desde diciembre y cuatro se concretaron. La última vez nos llevaron la consola de sonido, y eso nos paraliza”.

María Rodríguez, miembro de la comunidad religiosa, explicó que el padre realizó la denuncia el mismo 7 de mayo, pero hasta el momento no hubo avances. “Estamos esperando que el Ministerio Público Fiscal lo cite para ratificar la denuncia. La Policía dice que actúa según directivas, pero la fiscal responde que espera informes. Mientras tanto, los robos continúan”, indicó.

Desde el ministerio de música, Francisco Rodríguez compartió su tristeza: “Cada instrumento cuesta mucho esfuerzo. Ya no es la primera vez. Creemos que si se revisan las estadísticas, verán que todos los días hay denuncias en la comisaría de la zona. A esta altura, sería necesario pensar en una garita policial que proteja a la iglesia y a los vecinos, porque también les roban las ruedas, baterías o dañan los autos”.

La comunidad insiste en que se tomen medidas urgentes. “Sabemos quiénes son. Los vecinos también los conocen, pero nadie actúa. Lo que duele es la inacción. La justicia tiene que responder”, reclamaron.