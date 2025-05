La fuerte advertencia del Atlético de Madrid para Ángel Correa

Pese a la despedida del argentino, el equipo Colchonero aclaró la situación contractual del jugador.

Hoy 16:28

Tras el emotivo mensaje de Ángel Correa en redes sociales, en el que dio a entender que había jugado su último partido en casa con la camiseta del Atlético de Madrid, el club Colchonero emitió un comunicado oficial este domingo aclarando que el delantero argentino tiene contrato vigente hasta junio de 2026 y que no recibió ninguna oferta formal ni fue contactado por otro club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026. Ningún club se ha puesto en contacto con nuestra entidad para iniciar negociaciones para un posible traspaso, ni su representante nos ha trasladado ninguna oferta", indicó el club en un comunicado publicado en su sitio web y redes oficiales.

La institución también destacó la trayectoria del rosarino, que llegó en diciembre de 2014 y ya disputó 465 partidos, con 88 goles convertidos, lo que lo posiciona como el sexto jugador con más presencias en la historia del club. “Una brillante trayectoria que el club reconocerá como merece en su momento, cuando el jugador termine su contrato o si se diera la circunstancia de un traspaso a otro club”, concluyó el comunicado.

La emotiva despedida de Correa

En sus redes sociales, el ex San Lorenzo escribió: “Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón”.

Y cerró con: “Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto!”.

El mensaje generó una oleada de mensajes de despedida por parte de los hinchas, lo que incrementó las versiones de un inminente traspaso.

¿Cuál será su próximo destino?

Aunque no hay confirmación oficial, Tigres de México aparece como el principal candidato a quedarse con los servicios del argentino, con negociaciones que vendrían gestándose desde hace varios meses. También surgieron rumores sobre un posible regreso a la Argentina para jugar en River Plate, tentado por la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes, aunque no hubo ninguna oferta concreta.

En medio de la incertidumbre, lo cierto es que el ciclo de Correa en el Atlético parece estar cerca de su fin, aunque aún falta conocer si se hará oficial su salida en los próximos días o si el jugador continuará en la institución rojiblanca hasta que se concrete una operación formal.