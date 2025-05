Separan a un sacerdote tucumano tras la grave denuncia pública de una joven

El sacerdote de Tafí del Valle fue apartado del ejercicio público mientras se lleva adelante la investigación penal y canónica.

Una joven realizó una denuncia en sus redes sociales acusando al sacerdote Eduardo Roque López, de mantener una relación sentimental con su madre y durante la misma habría abusado sexualmente de la denunciante.

En su denuncia se menciona que esto sucedió mientras el sacerdote prestaba servicios en la "Parroquia San Ramón Nonato" y actualmente se encuentra designado en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Tafi del Valle.

Ante esta situación, la Arquidiócesis de Tucumán, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, presentó de forma inmediata la denuncia correspondiente ante la Justicia penal.

Además, se decidió suspender al sacerdote del ejercicio público de su ministerio mientras se desarrolla la investigación. Paralelamente, se iniciará una investigación canónica, en el marco de las normas eclesiásticas.

A través de un comunicado firmado por el arzobispo, monseñor Carlos Sánchez, la Iglesia local manifestó: "Queremos ser una Iglesia donde la protección y el cuidado de los menores y adultos vulnerables sea nuestro compromiso, con tolerancia cero a estas situaciones, con transparencia y centralidad en las víctimas".

En una publicación en Facebook, la joven había señalado:

"Mi nombre es Martina, y vengo hacer pública mi situación. Es lamentable que teniendo conocimiento de las denuncias efectuadas ante la Iglesia y radicadas en la justicia, la Arquidiocesis de San Miguel de Tucuman y el mismisimo Monseñor Carlos Sanchez me hayan soltado la mano.



En este hecho se encuentra involucrado el sacerdote Eduardo Roque Lopez designado en la parroquia Nuestra Señora Del Carmen en Tafi del Valle, este hombre no puede seguir dando misa, debe ser destituido de su ministerio. En la parroquia que se encontraba anteriormente "San Ramón Nonato" mantenía una relación amorosa con mi madre, no solo eso si no que también abuso sexualmente de mi, uso métodos de extorsión y me manipulaba para que me quedará callada, ya he realizado la denuncia eclesiástica y penal las cuales se encuentran en proceso.

Les pido que ayuden a difundir esta publicación para que no haya otra Martina. No voy a permitir que nadie compre mi silenció y el daño que me causo la iglesia. es complice el arzobispo carlos sanchez incubriendo a un abusador denunciado penalmente. Que deje de engañarlos a todos los que recurren a el de buena fé. Lo protegen agresores. ¡No nos callamos más!"