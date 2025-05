Militta Bora reveló que tiene una enfermedad mortal: "Estoy esperando un milagro"

La cantante contó que tiene un problema de salud irreversible desde lo médico y pidió que recen por ella.

Militta Bora reveló que tiene una enfermedad mortal y le pidió a sus seguidores en la red que recen por ella.

En las últimas horas, la cantante compartió en sus historias de Instagram un preocupante posteo y habló sobre la situación de salud que atraviesa desde hace un año.

"Quiero hacer un pedido a la comunidad. Por favor, estoy con un problema de salud muy grave, mortal, aparentemente irreversible, resistiendo hace un año y medio cotidianamente", introdujo.

"Desde lo médico, no tiene solución, de ninguna rama, y me inhabilita vivir normalmente hace un año y medio. Es agonizante físicamente y psíquicamente, es un daño espiritual aunque rece, esté súper positiva, haga todo bien, deporte y todo normal", siguió.

"Estoy esperando un milagro. Ya busqué en todos lados, pido por favor que me puedan ayudar. Pedir en todas las iglesias que puedan realizar 40 misas con la intención de liberación de este daño, curación y oraciones de la religión de cada uno, por favor", solicitó desesperada la artista.

"Gracias por todos sus mensajes, quiero volver a vivir libre de todo mal y sana", concluyó.

Por qué Militta Bora se fue del país

Militta Bora se alejó de los medios y los escándalos en los últimos años, en 2024 se instaló en Ámsterdam y, además, se casó.

Respecto a por qué abandonó Argentina, explicó en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live: "Hace un montón sentía que todos los objetivos que me había puesto como artista en Argentina ya los había logrado, estuve en el Bailando, toqué en algunos festivales, abrí bandas que yo quería. Estaba repitiendo lo mismo y obviamente se suma al tema económico que es un país complicado, yo también tengo un estilo que quizás no es tan argentino, mi lugar es Argentina pero decidí irme".

"Yo soy de la Patagonia y cuando volví a ir de nuevo me empecé a sentir mejor porque empecé a conectarme con mis raíces, de hecho a mi novio lo conocí ahí. Y ahora estamos viviendo en Amsterdam muy felices. De repente pasa en Argentina que te contaminas de un timing que es distinto", sumó.

Sobre si Javier Milei influyó en su decisión de irse a vivir al exterior, expresó: "Acá me dicen que con Milei de presidente es lógico que quieras irte. No tuvo que ver Milei en mi decisión, la normalidad del argentino es la incertidumbre, la improvisación y el caos entonces en ese sentido es como que no está el recuerdo de que algo haya funcionado estable, y acá en Holanda no conocen lo que es el caos, para ellos es normal que todo funcione perfecto. Como individuo te cambia la cabeza".

"Quiero que me surjan más fechas en Europa, concretar algunas propuestas que he tenido y seguramente haré actuación aquí, algo de cine y también fortalecer las redes sociales que soy como una influencer también", concluyó Militta Bora.