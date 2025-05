"La gente debe entender que quienes gobernamos somos los ciudadanos"

Luis Ger, defensor del pueblo de la ciudad Capital, dialogó con Radio Panorama sobre el próximo plenario nacional de defensores del pueblo que se realizará en Santiago del Estero. También se refirió al estado actual de la democracia, la baja participación electoral y el discurso del gobierno nacional.

Hoy 13:35

En la antesala del segundo plenario nacional de defensores del pueblo, el funcionario remarcó durante una charla con Radio Panorama la necesidad de una ciudadanía activa, cuestionó el discurso del presidente Milei y llamó a fortalecer la democracia con participación y propuestas.

“Será el segundo plenario con defensores del pueblo de todo el país, tanto provinciales como municipales. Es muy importante que se realice durante el mes aniversario de Santiago, y nos permitirá trabajar ampliamente la agenda de derechos vulnerados que afectan a miles de personas”, expresó Ger.

Respecto a la figura nacional del Defensor del Pueblo, señaló: “Es fundamental que se elija al defensor del pueblo de la Nación. Lo hemos hecho saber al Congreso, especialmente en un contexto de tantos derechos vulnerados. Las últimas elecciones reflejaron una participación ciudadana muy baja, y desde nuestro lugar lo marcamos con el fin de proponer mejoras. Nuestro trabajo no se superpone con el de los legisladores; acompañamos, hacemos que las normas se cumplan a través de recomendaciones, y cuando es necesario, sugerimos la sanción de ordenanzas.



Ger también hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana en la vida democrática: “La democracia permite que la gente participe, y por ende debe entender que quienes gobernamos somos los ciudadanos. Elegimos a nuestros representantes, y si no cumplen con sus promesas, podemos cambiarlos. A veces el pueblo elige a sus representantes y luego se autoflagela. Hay que hacer un mea culpa: muchos piensan que no ir a votar es una forma de castigo, pero esa forma de protesta es dañina. Si en CABA votó apenas el 53%, el resto permitió que un candidato de La Libertad Avanza legisle solo en función de los intereses de sus votantes. El voto en blanco, el voto bronca o la abstención no han servido históricamente para generar cambios positivos”.

Sobre el discurso del actual presidente, Ger fue crítico: “Tenemos un presidente que se desboca, que insulta, que llama zurdos a quienes no piensan como él. Sus expresiones muchas veces replican charlas de café, pero carecen de sustento. Lo preocupante es que mucha gente toma esas cifras que se dicen en redes sociales como verdades absolutas, en una lógica casi goebbeliana”.

Finalmente, el defensor remarcó la necesidad de sostener y nutrir los proyectos políticos con contenido real. “Lo que sucede a nivel nacional es preocupante porque no somos una isla. Por eso, quienes integramos el Frente Cívico trabajamos en la formación de nuestros dirigentes, para que puedan aportar con propuestas sólidas a un proyecto colectivo”.