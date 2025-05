Mauricio Macri pidió un acuerdo electoral “orgánico” con los libertarios

Habilitó las gestiones de Cristian Ritondo. El expresidente está en España y después viajará a Medio Oriente.

Hoy 10:44

Tres días después de la derrota electoral de Pro en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri parece haber dado vuelta la página. El exmandatario dijo a LA NACION que el diputado Cristian Ritondo, presidente de Pro en la provincia de Buenos Aires, “ya habló” con las autoridades de La Libertad Avanza (LLA) sobre un posible acuerdo electoral en territorio bonaerense.

Macri llegó a las 9.15 a El Ateneo, un edificio histórico en el centro de Madrid, para participar de un evento organizado por el Foro Libertad y el Desarrollo junto a otros expresidentes iberoamericanos. Se reunió en privado durante media hora con algunos exmandatarios como el colombiano Iván Duque y el español Mariano Rajoy y, después, posó para la foto de bienvenida del encuentro. “Como decía Gasalla: atrás, atrás”, le pidió en broma a los fotógrafos.

- ¿Va a participar en las negociaciones con la Libertad Avanza por el frente electoral en la provincia de Buenos Aires?, preguntó LA NACION.

- “Ritondo ya habló. Nosotros somos muy orgánicos, muy orgánicos”, repitió Macri.

Así, el expresidente evitó responder si era posible cerrar un acuerdo en territorio bonaerense con el oficialismo tras las declaraciones de Javier Milei. Bromeó, ante la consulta de este diario, con el senador puntano Fernando Salino, otro de los argentinos presentes en el evento. “Preguntale a él, que estuvo de los dos lados: fue diputado nuestro y es senador de ellos”, dijo.

Después de los comicios, el Presidente dijo que Macri “quizás deba entender que su momento pasó” y ratificó que LLA va por los dirigentes de Pro “le guste o no” al fundador del partido amarillo.

El oficialismo quiere avanzar con una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires que no divida la oferta en las urnas, con el objetivo de quebrar al kirchnerismo en su bastión. Aunque desde Pro desconfían sobre la cooptación de dirigentes por parte de La Libertad Avanza, que podría ser el detonante de otra disputa.

Macri llegó el lunes a Madrid, horas después de la derrota en las elecciones legislativas porteñas. Participó esta mañana en el Foro del Grupo Libertad y Democracia, un encuentro que reúne a decenas de ex mandatarios de la derecha iberoamericana, que fue creado hace dos décadas por el chileno Sebastián Piñera.

Hoy por la tarde, Macri presentará el libro El Polemista Arriesgado, que compila relatos de 14 ex presidentes sobre la faceta más política del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Acompañado por su mujer, Juliana Awada, el ingeniero se quedará en la capital española hasta mañana. Luego viajará a Riad, Arabia Saudita, invitado por la empresa Globant para la inauguración de sus oficinas en esa ciudad, informaron desde su entorno. También tendrá actividades en Medio Oriente por la Fundación FIFA, organización de la que es presidente ejecutivo.

La relación con Estados Unidos

Macri abrió el panel “América, Europa y los cambios de paradigma marcados por Estados Unidos” con una anécdota de la visita de Donald Trump a la Argentina en noviembre de 2018, durante su primer mandato como presidente. “Antes que nada, tengo que aclarar que Donald Trump es un amigo, tengo una relación con él. Nos conocimos cuando yo tenía 24 años y él 38”, relató ante la mirada de los expresidentes Felipe Calderón (México), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica).

“Lo recibo en mi despacho. Yo siempre tenía un mapa de la Argentina, entonces él empieza a mirar el mapa y de golpe se detiene en una franja que estaba a la izquierda. ¿Esto qué es?, me pregunta. Y yo le respondo que eso era Chile. “Ahh, esto es Chile”, dijo y todos se rieron. Lo dijo medio en broma, medio en serio. Pero pasaron los años y cuando escuché lo que dijo sobre Canadá y Groenlandia, el tema me sonaba conocido”, recordó.

Macri aseguró que Trump ya estaba convencido de la falta de reciprocidad de muchos países con Estados Unidos en su primer mandato, pero ahora volvió “reloaded” (recargado, en inglés). “Siempre daba el ejemplo de que Europa podía exportar sus vinos a Estados Unidos, pero ellos tenían que pagar aranceles para venderle carne”, dijo. Y reconoció errores del presidente estadounidense en sus primeras medidas: “Mi amigo no es el mejor en la implementación de estas medidas. No hay manera de justificar que uno ponga una tarifa el lunes, la baje el martes y la vuelva a subir el jueves”.

El líder de Pro recordó que durante su gestión recibió en Argentina no sólo a Trump, sino también a Barack Obama. A pesar de la sintonía ideológica con el flamante presidente de Estados Unidos, Milei ha intentado durante los últimos meses conseguir una foto con Trump, pero no lo logró. De hecho, el Presidente viajó especialmente hasta la mansión del mandatario en Florida, pero no fue recibido el republicano.

Por último, Macri resaltó que, a pesar de la resistencia de Estados Unidos, América Latina tiene que sacarle provecho a la “complementariedad” que las economías de la región tienen con China. “Tenemos que convivir con ambos”, remarcó. Y evitó, así, hacer referencia a la situación política en Argentina.

El único que mencionó el asunto fue el expresidente de Colombia Iván Duque, que durante la inauguración del encuentro le pidió a Milei dejar de lado “el narcisismo de las pequeñas diferencias” para respetar la alianza que había sellado con Pro en las últimas elecciones presidenciales. “Muchas veces el ímpetu de mantener el poder hace que se rompa esa coalición. Pedimos al gobierno de Milei que le dé garantías a quienes de manera patriótica, como Mauricio Macri, lo ayudaron a ganar la elección presidencial”, reclamó en nombre del Grupo Libertad y Democracia.