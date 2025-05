Milei y Villarruel se reencontrarán en el Tedeum del 25 de Mayo tras dos meses de distancia

El Presidente y la Vicepresidenta volverán a compartir un acto público en la Catedral Metropolitana, luego de semanas sin contacto y con tensiones políticas latentes. Desde Casa Rosada confirmaron que caminarán juntos hacia el evento.

Hoy 18:20

Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a verse las caras públicamente este sábado 25 de mayo, en el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Se trata del primer reencuentro entre el Presidente y su Vice en más de dos meses, tras una serie de gestos y señales que expusieron la frialdad en su vínculo político.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Van a hacer la caminata juntos”, aseguraron fuentes oficiales a TN, en referencia al recorrido que ambos compartirán desde la Casa Rosada por avenida Rivadavia hasta el templo porteño.

La última vez que estuvieron en un mismo acto fue el 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, ocasión en la que protagonizaron un cruce en plena transmisión. “No te apures, todavía no terminé”, lanzó Milei a Villarruel cuando ella se preparaba para dar por finalizada la Asamblea Legislativa. No hubo saludo ni gesto de acercamiento en el cierre del evento.

Desde entonces, Villarruel quedó desplazada del núcleo de poder del Ejecutivo: no fue invitada a la cena post-discurso que el Presidente compartió con ministros y colaboradores clave, ni volvió a asistir a las reuniones de gabinete. En Casa Rosada aseguran que “ya no forma parte del equipo del Presidente” y quedó al margen incluso del armado electoral de La Libertad Avanza.

Este domingo, Milei convocó a todo su gabinete a las 8:15 en Casa Rosada para luego dirigirse juntos a la Catedral. Entre los convocados figuran Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, entre otros.

El Tedeum de este año se realizará nuevamente bajo la conducción del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien en 2024 dirigió fuertes críticas al gobierno durante su homilía. En esa ocasión, exigió “responder con hechos” al esfuerzo de la gente, y cuestionó el deterioro en el acceso a salud y educación.

Además, apuntó contra los “autoaumentos de sueldos” de los funcionarios y denunció una clase política “divorciada de la ciudadanía de a pie”.

Tras el Tedeum del año pasado, Milei viajó a Córdoba para participar de un acto en el Cabildo, donde anunció la creación del Consejo de Mayo, organismo que nunca fue puesto en funcionamiento pese al decreto 617/2024. Su objetivo era negociar con las provincias reformas laborales, impositivas y estructurales.

Este nuevo reencuentro entre Milei y Villarruel ocurre en un contexto de reacomodamientos internos, tensiones políticas y expectativas por la marcha del Pacto de Mayo, aún sin fecha concreta de firma.