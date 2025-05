El precio del Bitcoin volvió a escalar y se acerca a nuevos máximos: los motivos

Luego de tocar en marzo un piso debajo de USD 80.000, la principal criptomoneda inició un camino de recuperación y superó otra vez los USD 106.000, muy cerca de su récord.

Hoy 21:15

De la mano de un clima financiero más estabilizado en las últimas semanas, dados los avances en las negociaciones por los aranceles encaradas por el gobierno de Donald Trump, las criptomonedas vienen recuperando terreno, superando turbulencias, y vuelven a acercarse a los precios récord alcanzados en el tramo final de 2024 y comienzos de 2025.

Este martes, el Bitcoin, la principal moneda virtual que concentra la mitad de la capitalización de mercado de estas emisiones, gana un 0,6%, por encima de los 106.200 por unidad. Así se aproxima nuevamente a su máximo histórico de USD 109.026 del 19 de enero de 2025.

Las monedas digitales han experimentado un sube y baja en tiempos recientes, pues ciertos personajes multimillonarios -como el magnate de Tesla Elon Musk- y también algunos gobiernos optaron por darles un empujón como moneda de curso legal, pero también sufrieron notorios tropiezos como el “criptocrash”, ocurrido a principios de mayo de 2022 que puso en jaque la existencia de muchas criptodivisas.

Por su mayor volatilidad o “high beta”, cuando las acciones y los bonos caen -tal como fue la corrección de Wall Street luego de la asunción de Donald Trump en la presidencia de los EEUU el 20 de enero-, las monedas virtuales caen en mayor proporción. En sentido contrario, con la recuperación de los precios de mercado de los activos financieros tradicionales, las criptomonedas rebotan aún con más fuerza. Por ello, cada vez son más las personas que optan por adquirir criptomonedas con la esperanza de tener una inversión a mediano y largo plazo.



Motivos del repunte del Bitcoin

El Bitcoin registró un salto significativo en el mercado de criptomonedas durante mayo (+11,8%) y se mantiene cotizando por arriba de la marca de los 100.000 dólares, después de que en la primera quincena del mes creció con fuerza y se consolidó ante el apetito de los inversores por los mercados de riesgos tras el acuerdo alcanzado entre China y Estados Unidos por los aranceles cruzados entre las dos principales económicas del mundo.

La comunidad “cripto” está al pendiente del evento Bitcoin 2025 que se celebrará la próxima semana en Las Vegas, EEUU, y donde participarán diferentes personajes pro criptomonedas como el vicepresidente norteamericano JD Vance, la senadora Cynthia Lummis y David Sacks, un empresario tecnológico de gran renombre en la industria de la IA y los activos digitales.

A principios de este año, el presidente Donald Trump anunció la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, lo que consolidó la visión de una administración dispuesta a tomar en serio a la criptomoneda como un recurso económico viable y valioso para atesorar.

Al comprometerse a convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”, el presidente Trump organizó una cumbre de activos digitales con el “zar” de la inteligencia artificial y las criptomonedas, David Sacks, en la Casa Blanca, con invitados como el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, y el cofundador de Chainlink, Sergey Nazarov.

“En los últimos años, el gobierno estadounidense ha vendido insensatamente decenas de miles de Bitcoin adicionales que valdrían miles de millones de dólares si no los hubiera vendido”, dijo Trump en el evento. “A partir de hoy, Estados Unidos seguirá la regla que todo bitcoiner conoce de sobra: Nunca vendas tus Bitcoin. Es una frase que tienen. No sé si es correcta o no. ¿Quién sabe? Pero hasta ahora, ha sido correcta, y sigamos así”.

Los expertos en criptomonedas y aquellos en la propia industria no están seguros del gran impacto que tendrá la orden ejecutiva de Trump: algunos dicen que es en gran medida simbólica, mientras que otros argumentan que podría impulsar una tendencia global más amplia de potencias internacionales que toman las criptomonedas como un activo con valor real.