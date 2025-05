"El límite del derecho a huelga siempre termina en la Justicia"

Así lo consideró Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama, al referirse al DNU oficialista que declara más actividades esenciales.

Osvaldo Granados compartió su análisis en su columna para Radio Panorama sobre la actualidad política y económica del país. En primer término, hizo referencia a la entrevista que el presidente Javier Milei brindó recientemente a Luis Majul, en la que se refirió al nuevo régimen cambiario y a otras medidas económicas. Según Granados, la conversación dejó varios puntos sin aclarar.

"Sobre el nuevo régimen que indica que se podrán usar 100 mil dólares, no quedó en claro si primero hay que pasar por el banco. Aparentemente se modifica la ley penal cambiaria y tributaria y que tengo que ir con 100 mil dólares al banco, que no me pregunta, pero lo deposito y recién ahí puedo comprar por ejemplo un departamento. El IVA del 21% tiene que ser en pesos, porque es un impuesto”, afirmó.

En otro tramo, se refirió a la restricción del derecho a huelga en el que avanza el Gobierno a través de un DNU que declara más actividades esenciales que deben garantizar gran parte de los servicios y recordó intentos similares en el pasado. “Limitaron el derecho de huelga. Yo a esta película la vi y siempre termina en la Justicia. En los 90 se intentó alguna vez y la CGT puso el grito en el cielo, a pesar de que apoyaba todas las privatizaciones de Menem”.

Granados también hizo referencia a una reciente medida en torno a los subsidios. “Quitaron subsidios a los que viven en barrios privados, como una medida compensación a todas las otras medidas que están tomando”.

Por último, habló sobre las paritarias y su impacto en los precios. “A los supermercados y mayoristas le pidieron que no aumenten más del 1% las paritarias porque se traslada a precios. Discutir las paritarias es más fácil cuando hay inflación que cuando no hay, porque lo compenso con los precios. Cuando la inflación comienza con 1 o con 2 sumas finito, se complica todo”.