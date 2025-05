Caputo dio más detalles de cómo operar con dólares bajo el nuevo plan del Gobierno

El ministro de Economía de la Nación negó que esto vaya a acelerar prácticas de lavado y aseguró que, por el contrario, mejorará la actividad de los organismos fiscalizadores.

Hoy 09:02

Un día después del anuncio del Gobierno para acelerar el uso de los dólares que los argentinos tienen en la economía informal, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dio más detalles este viernes sobre cómo se podrá operar con el nuevo régimen, que consideró “refundacional”. En tanto, y en medio de las críticas de la oposición por las prácticas de lavado de activos que podrían venir adheridas a la medida, Caputo opinó lo contrario y dijo que esto mejorará la actividad de los organismos fiscalizadores.

“Es un cambio refundacional, tuvo más repercusión que la salida del cepo porque la gente se sintió finalmente aliviada. Estábamos en este sistema donde desde el estado oprimíamos y la mayoría se había acostumbrado. Y de repente lo sacamos y la gente dice ‘¿en serio me vas a sacar esto?’ porque estaba acostumbrada”, indicó Caputo, quien consideró que la Argentina “regulaba para la excepción” y asumía que los 50 millones de habitantes eran “terroristas y narcos”, y que por eso se hacían controles que llevaban a los contribuyentes a actuar en la informalidad.

En eso, el ministro de Economía de Javier Milei ahondó sobre algunos detalles en la práctica de cómo se podrá obrar con el sistema que entró en vigencia hoy a través de normativas que se publicaron en el Boletín Oficial y que tendrá una segunda etapa con un proyecto de ley que se enviará al Congreso para darle mayor seguridad jurídica a quienes operen con montos de mayor volumen.

En línea con lo que explicaron el jueves cuando se realizó el anuncio en la Casa Rosada, Caputo detalló ahora que los $50 millones que podrán mover las personas físicas sin que se genere un reporte por la actividad es un monto individual y por mes. “Por debajo de 50 millones por mes, cada persona puede gastar sus ahorros sin problemas porque ARCA [la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP] no recibe esa información y no la puede perseguir“, precisó en A24.