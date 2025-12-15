Prorrogaron la detención de la contadora Soledad Castelli acusada de una estafa millonaria

En el marco de la causa por una estafa de $120 millones, la Justicia resolvió hoy extender la detención de la profesional, detenida por librar cheques sin fondos.

Hoy 13:29

Este lunes, el juez de Control y Garantías Sergio Guillet resolvió prorrogar la detención de la contadora Soledad Castelli, acusada de una estafa cuyo monto superaría los 120 millones de pesos, mientras continúa el análisis del pedido de excarcelación presentado por su defensa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Castelli está imputada por los delitos de estafa, libramiento de cheques sin fondo y amenazas, en concurso real, en perjuicio de Carlos Rubén Silva, conforme a la acusación formulada por la fiscal Luciana Jacobo, quien tiene a su cargo la investigación.

Según surge de la causa, la profesional habría solicitado a Silva importantes sumas de dinero, que fueron respaldadas mediante cheques. No obstante, cuando estos instrumentos fueron presentados para su cobro, el denunciante fue informado de que carecían de fondos, situación que motivó la denuncia penal.

Durante la audiencia celebrada ante el juez Guillet, la defensa de Castelli reiteró el pedido de excarcelación, al sostener que no se configuró delito alguno y que el expediente presenta aspectos aún no esclarecidos, incluso con la posible intervención de terceras personas que permanecen en libertad. Sin embargo, el magistrado consideró que persisten riesgos procesales, por lo que decidió mantener la medida de detención.

En paralelo, trascendió la existencia de otras denuncias de características similares. En una de ellas, la propia Castelli figura como denunciante, ya que promovió una acción judicial contra Ramiro Petros, a quien acusó de presuntas maniobras defraudatorias vinculadas a órdenes bancarias sin respaldo.

La investigación continúa en curso, mientras la Justicia avanza en la evaluación de las pruebas y define los próximos pasos procesales, así como la situación legal de la contadora detenida.