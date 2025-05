Elle Fanning brilla en Cannes y declama su admiración por el director Joachim Trier

La actriz protagoniza Sentimental Value, una de las películas más ovacionadas del festival, y celebra su madurez artística con elogios para el director noruego.

Elle Fanning confirmó su fanatismo por Joachim Trier en la conferencia de prensa de Sentimental Value, la nueva película del cineasta noruego que recibió una ovación de 15 minutos en el Festival de Cannes. Con una remera blanca que decía “Joachim Trier Summer” —una frase popularizada semanas atrás por la cantante Charli XCX en Coachella—, Fanning bromeó sobre su entusiasmo por trabajar con uno de los directores que tenía en su “lista de sueños”.

La actriz, de 27 años, interpreta a Rachel Kemp, una estrella de Hollywood que renuncia a un papel en una película íntima, originalmente escrita para la hija del director ficticio interpretado por Stellan Skarsgård. En rueda de prensa, Fanning destacó lo especial del guion: “No te topás seguido con algo tan conmovedor y con tantas capas. Lo leí rapidísimo. Todo el mundo sabe que, si lo leo muy rápido, es porque estoy realmente emocionada”.

También habló de cómo ha evolucionado en la industria: “He crecido en mi autonomía y en alzar la voz con los años. Soy muy instintiva, me guío por el presentimiento. Si algo no me cierra o siento que no es el momento, lo dejo pasar”.

Joachim Trier, por su parte, expresó su gratitud por el gesto de Fanning y reconoció el desafío emocional de la película. “Venimos de un trasfondo punk, no queríamos hacer películas lloronas”, explicó. “Pero tal vez necesitamos mostrar personajes vulnerables. Llegamos a la conclusión de que la ternura es el nuevo punk. Es lo que necesito ahora”.

El director confesó no saber exactamente qué significa un “verano Joachim Trier” —”trabajé tanto estos últimos tres años que ya ni recuerdo”—, pero aseguró que le gustaría tener uno. Si la cálida recepción de Sentimental Value en Cannes es un indicio, este podría ser, efectivamente, su verano.