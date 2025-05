Emma Stone vivió momentos insólitos en Cannes: spoiler inesperado y un susto con una avispa

Durante la presentación de Eddington, la actriz reaccionó con incredulidad a un spoiler de The Last of Us y protagonizó un cómico incidente en la alfombra roja.

El Festival de Cannes 2025 ha sido especialmente agitado para Emma Stone, quien protagonizó uno de los momentos más inesperadamente graciosos de esta 78ª edición. Todo ocurrió durante la rueda de prensa de Eddington, la nueva película de Ari Aster en competencia por la Palma de Oro, cuando una periodista australiana reveló sin filtros un importante spoiler de la serie The Last of Us. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La reacción de Stone fue inmediata: visiblemente sorprendida y con el rostro desencajado, dejó claro que aún no estaba al día con la última temporada de la popular serie de HBO. “De veras no lo sabía”, exclamó entre los murmullos de la sala. Te recomendamos: Elle Fanning brilla en Cannes y declama su admiración por el director Joachim Trier Pero no fue el único momento curioso que vivió la actriz de Poor Things en Cannes. En la víspera, mientras ascendía los emblemáticos escalones del Gran Teatro Lumière para el estreno de Eddington, se vio envuelta en un simpático altercado con una avispa que la rodeaba mientras posaba para las cámaras. Ese mismo evento también dejó otra imagen llamativa: Pedro Pascal advirtió discretamente a Joaquin Phoenix —protagonista del film— para que corrigiera un gesto al saludar al público. Phoenix había extendido el brazo en alto, y ante la posibilidad de una interpretación ambigua, lo bajó rápidamente con cara de sorpresa. La alfombra roja de Cannes volvió así a confirmar su reputación como escenario tanto de glamour como de anécdotas inolvidables, incluso en un festival de riguroso protocolo.

