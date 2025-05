La implicancia de la inteligencia artificial generativa y el ejercicio de la Abogacía fue el eje de una capacitación

La propuesta estuvo dirigida a magistrados, funcionarios y empleados judiciales, abogados del foro local y estudiantes de Derecho.

Hoy 21:29

En la tarde del viernes, se llevo a cabo la jornada de capacitación "Inteligencia Artificial Generativa y el ejercicio de la Abogacía", actividad organizada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial conjuntamente con la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

El primero de los tres encuentros que conforman la propuesta académica, se concretó en modalidad presencial en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales.

En la oportunidad, compartieron el estrado la Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia; el Mg. Gastón Enrique Bielli, abogado, especialista en Derecho Procesal Informático; el Dr. Gabriel Ávila, decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la magistrada quien expresó: “para mi siempre es un gusto recibir a nuestro disertante, Dr. Bielli y al decano de la Facultad de Abogacía de la UCSE, Dr. Ávila, porque para mi es un placer hacer estas capacitaciones conjuntamente con el Centro Único, que como ustedes todos saben, estamos desarrollando una serie de capacitaciones que tienen que ver con nuevos desafíos que enfrenta el derecho en la conflictividad jurídica.”

"Hace unos cinco años atrás", prosiguió la magistrada, "cuando recién había asumido como vocal del STJ, diseñamos una capacitación muy disruptiva en noviembre de 2019 donde hablamos de automatización, de IA como un proyecto futurista y resulta ser que cinco años después nos encontramos verdaderamente abrumados frente a este fenómeno que trasciende cualquiera de los aspectos de la vida social: comunicación, trabajo, educación administración de Justicia a partir del cambio de paradigma".

Para concluir, quien es vocal supervisora del CUC, dijo: "estas nuevas tecnologías nos sorprende en una situación en la cual necesariamente debemos estar capacitados para empezar a entender que la tecnología va a superarnos si nosotros se lo permitimos".

A su turno, el Dr. Gabriel Ávila, agradeció al Poder Judicial y al Centro Único de Capacitación, y refiriéndose a la temática aseveró que, "esta IA que está instalada entre nosotros, nos interpela, en especial a la academia donde se genera el conocimiento, porque nos damos cuenta que una nueva realidad se ha instalado y nosotros no estamos formando sobre IA Generativa y el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la abogacía".

Consideraciones sobre IA Generativa

A continuación el Mg. Gastón Bielli, se refirió a los beneficios que encontró en su práctica profesional habitual, al utilizar herramientas de IA y como caso de estudio analizó aspectos prácticos vinculados a ChatGPT.

En ese sentido, el especialista indicó que, "soy un docente que me gusta la práctica y la novedad es que tengo mi estudio jurídico en ChatGPT, es decir, mis estudios, carpetas está todo allí. Trabajo en el día a día y todo pasa por ChatGPT”.

En esa línea de pensamiento, comentó que, “la IA Generativa genera cosas: textos, audios, videos, imágenes que permite crear todo tipo de contenido que sea nuevo. Pero esta IA no va a reemplazar al abogado ni al juez en cuanto a su trabajo diario, lo que si va a pasar es que el que no use una herramienta de IA se va a quedar atrás en comparación con quien si la usa, porque el abogado que si usa la IA es cien veces más eficiente”.

Cabe apuntar, que el Dr. Bielli, es abogado.Mg en Derecho Procesal por la Universidad de Rosario. Fundador del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático (IADPI). Docente de la Universidad de Bs. As (UBA) y Austral. Autor de obras sobre el campo de Derecho Informático.

La propuesta académica prevista en tres encuentros, proseguirá el 30 de mayo, oportunidad en la que expondrá el Dr. Gabriel Quadri y concluirá el viernes el 6 junio, oportunidad en que disertarán la Dra. Ana Rosa Rodríguez sobre la temática: “Inteligencia Artificial Generativa y Derecho de Propiedad Intelectual en la era digital” y el Dr. Marco Rossi.