Franco Colapinto sobre la carrera en Mónaco: "¿Difícil? Imposible va a ser casi pasar autos"

El argentino llegó al sector de la prensa escrita y contestó sus preguntas.

Hoy 12:39

Todavía se estaba corriendo la Q2 del GP de Mónaco por la octava fecha de la Fórmula 1 pero los que habían sido eliminados en la Q1 pasaron por el sector de prensa. Uno de ellos era Franco Colapinto, quien terminó con el último registro, pero por penalidades a Olivier Bearman y Lance Stroll, partirá 18° este domingo; su compañero, Pierre Gasly, picará 17°. Después de hablar con la TV, el argentino llegó al sector de la prensa escrita y contestó sus preguntas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

-¿Qué les pasó? No entró ninguno de los dos.

"Generalmente nos costó mucho este fin de semana con la goma blanda. Para mí en general fue muy difícil de manejarla, se sobrecalienta mucho. Siempre con la goma media me sentí más cómodo, hice una vuelta no muy limpia con la media, pero un tiempo casi más rápido con la blanda, así que raro, cosas para analizar y entender un poquito mejor. No fue el fin de que esperábamos, creo que esperábamos un día mejor, estar mucho más competitivos. El auto por ahora no nos está dando dando la confianza para empujar, creo que después de la curva cinco patinamos en tracción y se empieza a caer mucho el el balance. Empezamos a tener mucho sobreviraje y no traccionamos, no salimos de las curvas altas, así que hay que tratar de entender eso y mejorar para la próxima", expresó.

-¿Están trabados con el auto?

"Creo que el auto va bien, pienso que acá no encontramos el balance correcto y nos está costando en general. A mí, en especial sacar las vueltas. Y con la goma media me es mucho más fácil que con la goma blanda, que no nos sale. No es como lo queríamos hacer", señaló.

-¿Cómo imaginas la carrera?

"Esperemos que mucho mejor que la qualy, hay diferentes estrategias que podemos hacer y seguramente alguna va a salir mejor".

-¿Largás 18, va a ser difícil pasar autos?

-¿Difícil? Imposible va a ser casi... Por eso la estrategia tiene que ser buena y pegarle en lo que hacemos

Así sigue el GP de Mónaco en la Fórmula 1

Con Lando Norris, Charles Leclerc y Oscar Piastri largando adelante, la carrera a 78 vueltas largará a las 10 de este domingo. La televisan Disney+ Premium y Fox Sports.