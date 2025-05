Luego de una temporada para el olvido, el entrenador de Manchester United le habría manifestado al extremo argentino que se busque un nuevo club ya que no estará en consideración para la próxima temporada.

Hoy 14:00

El Manchester United cerró una de sus temporadas más oscuras con un combo de frustraciones deportivas y decisiones fuertes. Perdió la final de la UEFA Europa League ante el Tottenham de Cristian "Cuti" Romero, terminó en el puesto 16° de la Premier League, quedó fuera de competencias internacionales para la próxima campaña y, como si fuera poco, su entrenador Rúben Amorim le comunicó a Alejandro Garnacho que no lo tendrá en cuenta.

La noticia fue revelada por David Ornstein, periodista especializado en fútbol inglés de The Athletic, quien aseguró que Amorim expuso al extremo argentino frente a todo el plantel en Carrington, el centro de entrenamiento del club. En esa charla, el DT portugués no solo confirmó su continuidad al mando de los Red Devils, sino que le dijo a Garnacho que busque club para la próxima temporada.

Garnacho, molesto tras la final perdida

Luego de la derrota en la final de la Europa League, Garnacho expresó su bronca públicamente: "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé", soltó. También agregó que va a "intentar disfrutar el verano" y que verá "qué pasa después".

Pero Amorim no se quedó callado y lo cruzó al ser consultado sobre su decisión de poner a Mason Mount antes que al argentino: "¿Quién falló una clara oportunidad en las semifinales? Garnacho. El fútbol es así", disparó.

El Fair Play Financiero y los "a la venta" en Old Trafford

El presente económico del club también juega su papel. Por culpa del Fair Play Financiero, el Manchester United necesita vender jugadores, especialmente aquellos surgidos en las inferiores, para equilibrar sus cuentas e incorporar nuevos nombres. En esa lista figuran Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo, dos jóvenes con proyección pero con roce reciente con el cuerpo técnico.

En el caso de Garnacho, ya venía arrastrando conflictos: en diciembre de 2024, fue excluido del derbi ante Manchester City y se enteró por WhatsApp. ¿El motivo? Según The Daily Mail, le dio la espalda a Amorim mientras recibía instrucciones en un partido ante el Viktoria Plzen, lo que el entrenador consideró una "falta de respeto".

¿Y Licha? También está en la lista de transferibles

El panorama es crítico. Según informó The Mirror, todos los jugadores del plantel están "a la venta", incluyendo a los argentinos Garnacho y Lisandro Martínez. Además, el defensor Victor Lindelöf dejará el club como agente libre, y ya tiene propuestas de clubes en Italia y España, según Fabrizio Romano.

El futuro del Manchester United parece cada vez más lejos de sus días de gloria, y mientras intentan reconstruirse, varias figuras claves deberán buscar nuevo destino.