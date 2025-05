El fin de la obra pública: los empresarios se resignan y comienzan a financiar proyectos

Empieza el financiamiento privado en rutas. En los sectores petroleros y mineros afirman que hay que dejar de lamentarse por el fin de los fondos estatales para trabajos clave.

Hoy 07:25

Las compañías mineras, energéticas e industriales asumieron que el Estado no financiará nuevas obras de infraestructura y comenzaron a activar proyectos con fondos propios.

Mientras la inversión pública sigue en retroceso y no hay señales ni perspectivas de recuperación, el sector privado impulsa licitaciones, fideicomisos y alianzas con provincias para apuntalar el desarrollo.

Sin embargo, el empresariado reclama mayor velocidad en los llamados a licitación. Pese a tratarse de año electoral, el Gobierno insiste en que no abandonará el superávit fiscal y por ende no habrá partidas para obras.

Empresarios activaron obras con fondos propios

En ese marco, las empresas petroleras y mineras, los sectores con mayor potencial para la próxima década, comenzaron a financiar obras ante la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar los fondos nacionales para infraestructura.

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) definió: “Tenemos que ocuparnos. No podemos seguir diciendo que tenemos un problema de infraestructura. Si seguimos diciendo eso, no vamos a encontrar una solución. El Gobierno ya dijo que no va a hacer obra pública”.

Desde el escenario, en la cena de cierre de la conferencia Arminera agregó: “Creo que es difícil convencer a Milei. Hay que pedir que avancen con las licitaciones que tengan que avanzar de rutas y ferrocarriles, para después conversar con privados y provincias”, dijo.

El dirigente minero evitó confrontar con los cuestionamientos al RIGI emitidos por algunas compañías, como Barrick Gold. Esa empresa, a través de Marcelo Álvarez, director ejecutivo para Sudamérica, advirtió que “con el RIGI no alcanza”. Durante su presentación en IAEF, señaló que el cobre se desarrolla a 5000 metros de altura, pero la inversión en la Argentina es mucho más compleja queen Chile.

“El inversor, entre ir a Chile, que tiene la infraestructura, o venir a Argentina, que tiene que construir las rutas y su propia línea eléctrica, va a decidir irse a un país en el que todo eso ya está”, advirtió el ejecutivo de la Barrick Gold.

El secretario de Minería, Luis Lucero, respondió a los planteos del sector sobre qué hacer en infraestructura: “Recibí reclamos en el Congreso. El Gobierno lleva en el poder menos de año y medio. La estrategia es mantener el superávit fiscal y eso no es negociable”.

Durante un discurso en la cena de cierre de Arminera, el funcionario anticipó cuál será el camino: “Habrá condiciones necesarias para que el privado invierta”.

Obras privadas en Vaca Muerta

A casi un año y medio de la gestión de Javier Milei, los empresarios ya no esperan que haya obra pública. Pero lo que piden es que el gobierno nacional y las provincias aceleren los procesos de licitación.

En el sector energético, diez compañías productoras de hidrocarburos firmaron en los últimos días un memorándum de entendimiento con la provincia de Neuquén para avanzar en la pavimentación de 51 kilómetros sobre las rutas provinciales 8 y 17, en el tramo correspondiente a la circunvalación de Añelo.

Según informó la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), es una de las obras viales más importantes para el desarrollo de la cuenca de Vaca Muerta.

Las empresas constituirán un fideicomiso para ejecutar el proyecto, que será operado por la provincia bajo el sistema de peaje para costear el mantenimiento y su repago en un lapso de 15 años, “lo que exime a la jurisdicción de disponer de partidas presupuestarias para ese emprendimiento estratégico”, indicaron desde la CEPH.

Las firmas que avanzar con la obra son: YPF, Shell, PAE, Tecpetrol, Vista, Total Energies, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Phoenix.

La Secretaria de Energía también publicó en la semana que pasó la licitación nacional e internacional para ampliar la capacidad del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), que une Vaca Muerta con Buenos Aires, en 14 millones de metros cúbicos diarios. Las obras, que implican una inversión de más de US$700 millones, se realizarán con financiamiento privado.

¿Puede crecer Vaca Muerta sin obra pública?

Javier Iguacel, exministro de Energía y actual CEO de la petrolera Bentia Energy, consideró que el sector privado debe asumir la responsabilidad de avanzar con las obras. De su experiencia pasada en la compañía Pluspetrol, recordó: “A mí me tocó encontrar y desarrollar petróleo en África, en medio de la selva, y no había nada. Hicimos caminos y puentes. Los que lloran no están en la industria correcta. Hay que ponerse las pilas y laburar. No cargarle al Estado una necesidad de su propia infraestructura y llorarlo”.

Iguacel diferenció, sin embargo, entre obras como gasoductos y oleoductos, que pueden autofinanciarse, y otras consideradas como bienes públicos. “Las específicas de energía, me refiero a gasoductos, oleoductos, plantas o líneas eléctricas, se pueden hacer 100% en el sector privado. Todas tienen una forma de repagarse a partir de la venta del producto”, afirmó.

Para el exfuncionario, en cambio, las rutas deben ser consideradas como “bien público por excelencia”, en relación con la teoría económica sobre finanzas públicas.

Fin de la obra pública

Según datos oficiales, los gastos de capital del Estado continúan paralizados. En abril, se registró una caída interanual del 15% contra el mismo mes del 2024, y del 81% respecto al mismo mes de 2023, según analizó el centro CEPA sobre la base del Ministerio de Economía.