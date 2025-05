Le avisó a una influencer que se iba a suicidar y matar a su hijita: ella se salvó la beba no

Tragedia en Coronel Suárez. La madre intentó quitarse la vida con una fuga de gas en su casa. Está internada con custodia policial.

Hoy 07:47

Una mujer de 35 años provocó una fuga de gas en su casa, en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, con la intención de morir junto a su hija de dos años.

Las primeras investigaciones indicaron que todo ocurrió en la calle Belgrano al 700, cuando la madre, Antonela Culotta, dejó abiertas las hornallas de la cocina. La beba murió, pero ella sobrevivió.

La situación fue alertada a las autoridades por una creadora de contenido de maternidad a la que Culotta seguía en Instagram, ya que, antes de llevar a cabo el hecho, le dejó un mensaje privado en el que le contaba lo que iba a hacer.

En la escena trabajaron agentes de la Policía Comunal de Coronel Suárez y la delegación local de la Policía Científica, que encontraron a la mujer y a su hija de dos años en un estado inconsciente.

Ambas fueron trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de la nena, que murió por una intoxicación de gas.

La mujer está con custodia policial, mientras permanece internada. Ella ya había intentado suicidarse en ocasiones anteriores, informó La Nueva Radio Suárez.

La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.

El testimonio de la influencer: “Hice lo que estuvo a mi alcance”

La influencer Micaela Galarza avisó a la policía que Culotta se había comunicado con ella para expresarle su intención de quitarse la vida.

Después de la tragedia, la creadora de contenido de maternidad compartió un video en donde se expresó sobre el hecho: “No la conocía. Pero la escuché. No la juzgué. Hice lo que estuvo a mi alcance. Y aun así, me duele. Hoy me levanté con el alma rota, pero con la decisión de no callar”.

A su vez, Galarza aseguró que la acusada le dijo que se había sentido identificada con su contenido y que acudió a ella para contarle la situación que estaba atravesando.

“Trabajaba en negro. La rechazaban por tener una hija pequeña. Su pareja, por lo que ella me contó, no la acompañaba ni económica ni emocionalmente. Tenía familia, pero no un entorno presente que contuviera”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y concluyó: “No fue porque ‘era una mala madre’. Fue porque estaba sola. Porque la sociedad la dejó sola”.