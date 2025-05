Ivana Icardi, entusiasmada por conocer a la China Suárez: “Me encanta cómo le suma a Mauro”

La mediática expresó su alegría por el buen momento que atraviesa su hermano y lanzó una crítica hacia Wanda Nara.

Hoy 08:40

Ivana Icardi se mostró ansiosa por reencontrarse con Mauro Icardi y conocer a la China Suárez. Después de años distanciados, la mediática no descarta retomar el vínculo con su hermano.

En las últimas horas, Ivana habilitó una caja de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran. Fue entonces que una usuaria quiso saber detalles de su vínculo actual con el futbolista.

“Hola Ivana, ¿vas a conocer a la China? Ella le hace muy bien a tu hermano”, fue el comentario de su una usuaria. A lo que ella respondió: “Todo a su tiempo, ya lo resumo aquí porque hay miles de preguntas sobre esto".

“Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe”, aseguró. Y opinó: “Y sí, le está haciendo muy bien. Siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás era de tristeza e incomodidad... me alegro de que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses... No se lo deseo a nadie”.

A mediados de marzo, tras el violento episodio en el Chateau Libertador, Ivana expuso su postura.

“Ahora ya se imaginan lo que yo viví”, escribió la influencer, recordando sus propios cruces con Wanda. En 2018, ya la había acusado de alejar a Mauro de su familia y, desde entonces, la relación entre ambas nunca se recompuso.

Cuando una usuaria la cuestionó por no viajar a la Argentina para apoyar a su hermano, Ivana fue categórica: “Él sabe que estamos si necesita hablar. No podemos ir, tenemos hijos y que trabajar. Al contrario de la familia de la Doña, nadie de mi familia lo vivía así, no podemos estar todo el día armando circo”.

También denunció que Wanda utiliza estrategias para manipular la opinión pública: “A mí lo que realmente me intriga es cómo la gente no se da cuenta de que utiliza la técnica de repetición como manipulación. Les repiten algo hasta la saciedad (aunque sea mentira) y se lo creen sin cuestionarlo”.

Por último, Ivana aprovechó para defender a la China Suárez, actual pareja de su hermano y quien en el pasado fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio. “Lo que hacen con ella mediáticamente es nefasto”, sentenció.