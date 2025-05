El ministro de Gobierno bonaerense volvió a marcarle la cancha al peronismo: “La unidad tiene que ser política, no un rejunte”

Carlos Bianco pidió reorganizar al espacio de cara a 2027 y advirtió que Kicillof no permitirá que su liderazgo sea desoído. Criticó la unidad de 2019 y dijo que Cristina Kirchner deberá definir si quiere ser candidata.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, envió un nuevo mensaje interno al peronismo y dejó en claro que el proyecto político que encabeza Axel Kicillof buscará protagonismo en la reconfiguración del espacio. En diálogo con la periodista Romina Manguel en radio Milenium, el funcionario cuestionó la unidad de 2019, pidió evitar “rejuntes” y defendió el liderazgo del gobernador como eje ordenador en territorio bonaerense.

“La unidad puede ser una condición necesaria, pero tiene que ser una unidad que no duela”, dijo Bianco, y recordó con dureza la experiencia del Frente de Todos: “Nos sigue doliendo la unidad del 2019”.

En ese sentido, sostuvo que “lo que se necesita es una fuerza política organizada de cara al 2027” y no sólo un armado electoral para ganar los comicios legislativos de este año. “Haremos todo lo posible desde el Movimiento Derecho al Futuro para ganar las provinciales y las de diputados nacionales, pero hay algo más importante: cómo nos organizamos para lo que viene”, subrayó.

Bianco también se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner, y dijo que un eventual acuerdo dependerá de su decisión de competir o no: “Primero hay que ver si Cristina quiere ser candidata. Luego, se tendrán que discutir las condiciones”. Aunque planteó que desea una foto de unidad —“de Axel, de Cristina, de todos los referentes del peronismo”—, fue categórico: “No un rejunte electoral”.

Además, explicó que la Provincia tendrá dos turnos electorales clave: el 7 de septiembre se elegirán senadores y diputados bonaerenses, y el 27 de octubre se votarán diputados nacionales. En ambos casos, Kicillof encabezará las campañas, con especial atención en los comicios provinciales, que el gobernador decidió desdoblar para despegarse del escenario nacional.

“En otras provincias se desdobló, fueron separados y ganaron los oficialismos. En Capital fuimos en unidad y perdimos. No se puede aplicar la misma fórmula en todos lados”, comparó Bianco.

A la hora de repasar la historia electoral reciente, el funcionario kicillofista enfatizó que el peronismo casi siempre perdió en las elecciones intermedias, pero logró imponerse en las presidenciales. “Ganamos en 2005 con Cristina, después perdimos en 2009, 2013, 2015 y 2017. Ganamos en 2019 con Alberto y Axel, volvimos a perder en 2021, pero eso no determina lo que va a pasar en 2027”, apuntó.

Finalmente, Bianco dejó una advertencia hacia dentro del peronismo bonaerense: “Lo que no va a permitir Axel es que no se respete su posición política. Y no va a volver a pasar lo que pasó a nivel nacional, donde algunos ministros no respondían al presidente, sino a otras referencias externas al Ejecutivo”.

“En la Provincia queda claro que el que da la orden de gestión es el gobernador”, sentenció.

Mientras tanto, los diálogos entre sectores están estancados. En el kirchnerismo reclaman mayor apertura por parte del círculo de Kicillof, Massa insiste en mantener la unidad, y todos coinciden en que si el peronismo se divide, La Libertad Avanza puede avanzar con fuerza tanto en Nación como en la Legislatura bonaerense. La clave estará en el camino hacia esa unidad, y todavía no hay señales claras de que se esté transitando.