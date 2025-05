Russo evitó hablar de Boca, pero no desmintió los rumores: "No voy a responder nada"

El entrenador de San Lorenzo, quien tendría todo acordado para asumir en el Xeneize en su tercer ciclo, evitó referirse a ese tema tras la eliminación del Apertura ante Platense, aunque tampoco negó las versiones.

Luego de la dura eliminación de San Lorenzo en semifinales del Torneo Apertura 2025, Miguel Ángel Russo evitó confirmar o desmentir su posible salida del club y su regreso a Boca Juniors, lo que no hizo más que alimentar los rumores sobre su futuro.

"Hablo de San Lorenzo, nada más", sentenció el experimentado DT de 69 años, en una conferencia de prensa marcada por el hermetismo. Si bien no desmintió las versiones que lo vinculan con el Xeneize, tampoco dio señales claras sobre una continuidad en el conjunto de Boedo, donde su contrato sigue vigente.

El cruce más tenso se dio cuando Antonio Arrighi, periodista de TyC Sports, le preguntó directamente por su destino. Russo fue tajante: “No la hagas porque no te voy a responder nada”. Minutos después, repitió su postura: “En el día de hoy no te respondo nada, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo quiera”.

Afectado por la derrota 1-0 ante Platense, Russo se mostró dolido por el resultado: "Hoy me invade la derrota, el dolor. Todo lo que digan no lo escucho ni me interesa, en el buen sentido. Hay que saber hablar, decir las cosas". En esa línea, destacó la entrega del grupo: "Me quedo con un grupo bueno, que se superó mucho. Especialmente los grandes, y los chicos fueron acompañando".

El entrenador también se refirió brevemente al contexto institucional que atraviesa el club, con Marcelo Moretti de licencia tras el escándalo de la cámara oculta: "No es fácil armar planteles, no es simple. Uno los entiende. Los más grandes buscarán otro camino. Me pasó algo similar en Central. Me quedo con el profesionalismo que han tenido".

Sobre el futuro inmediato, Russo cuestionó el próximo partido por Copa Argentina ante Quilmes, que se jugará el 4 de junio: "Es un error. A San Lorenzo le va a costar mucho", dijo, anticipando varias ausencias en el plantel.

Según trascendió, tras el partido el presidente Julio Lopardo y el secretario Martín Cigna dialogaron con el representante del entrenador. En los próximos días habrá una reunión clave para evaluar el ciclo y definir su continuidad. En tanto, en Boca confían en tenerlo disponible el martes, cuando el plantel retome los entrenamientos en Ezeiza luego de una semana de descanso.