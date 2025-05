"Este plan busca liberar los dólares de los pequeños ahorristas, pero aún falta el respaldo legal"

La contadora María Luisa Argañaraz advirtió en diálogo con Radio Panorama que el Plan de Reparación Histórica para los Ahorros impulsado por el Gobierno Nacional necesita la aprobación de una ley para tener verdadero sustento.

La contadora María Luisa Argañaraz analizó en Radio Panorama los alcances del Plan de Reparación Histórica para los Ahorros de los argentinos, impulsado por el Gobierno Nacional como herramienta para introducir dólares no declarados al circuito formal. Si bien destacó que la medida apunta a reactivar la economía, advirtió que todavía carece del sustento legal necesario.

“Lo que se busca es la reactivación de la economía vía la liberación de los dólares de los pequeños ahorristas. Se le dice que dispongan de ese dinero que el ARCA no va a preguntar cómo lo obtuvo. Surge en primera fase por un decreto donde se aclara un poco más, pero no nos podemos confiar porque falta el sustento de la ley, que todavía no está aprobada”, explicó.

Consultada sobre los límites del plan, Argañaraz sostuvo que no todos los sectores tendrían acceso a los mismos beneficios. “¿Qué pasaría con un narco? ¿Van a tener las mismas facilidades? No. De eso se ocupa la Unidad de Información Financiera”, precisó.

En ese sentido, recomendó cautela a quienes evalúan ingresar sus dólares al sistema: “No hay que apurarse a usar los dólares hasta que no esté la ley que le dé sustento legal a esta norma. Consecuentemente debería modificarse la ley penal tributaria y la ley de procedimiento tributario. Cada una de las instituciones deberá ponerse de acuerdo para que tenga sustento esta norma”.

Sobre el perfil de quienes podrían beneficiarse, indicó que “los pequeños ahorristas son mayoría, por el famoso temor de que el fisco averigüe cómo consiguió sus dólares. Hay otros que tienen grandes cantidades, que deben ser los menos. Estos últimos creo que aprovecharon la ley del blanqueo y depositaron en las cuentas, y se les exigió que lo inmovilicen, lo cual me parece injusto”.

Fotos: Valentina Castaño.

También se refirió al rol de los profesionales en este proceso: “En cuanto a la tarea del contador, facilita algunas burocracias. Pero en algún momento van a surgir inconsistencias en la base de datos del ARCA y van a pedir alguna explicación, porque de alguna manera el organismo no puede desentenderse, debe fiscalizar”.

Por último, se refirió a un debate que viene cobrando fuerza en el ámbito impositivo: la posible eliminación del monotributo. “La desaparición del monotributo es una idea que viene desde hace años. No se implementó porque la mayoría de las personas son monotributistas. El régimen simplificado implica declarar los ingresos y los gastos, ya no se va a explicar el destino, sino que se hará una planilla para aplicar la alícuota correspondiente y pagar el impuesto de acuerdo a los ingresos y gastos. En el caso de que se decida eliminarlo, siempre habrá un régimen de transición con opciones para que el sujeto no desaparezca del mercado”.