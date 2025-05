Lily-Rose Depp confesó que una película de su padre Johnny Depp la traumatizó de niña

La actriz recordó una experiencia de su infancia que la marcó profundamente tras ver El Joven Manos de Tijera, protagonizada por su padre.

Hoy 08:53

La relación de los hijos de actores famosos con las películas de sus padres puede ser complicada, cuanto menos. Que se lo digan a Peter y Jane Fonda... o a Lily-Rose Depp, que hoy cumple 26 años.

Según reveló en una entrevista para Harper's Bazaar (vía Fandomwire), la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis quedó traumatizada a muy temprana edad tras ver uno de los mayores clásicos protagonizados por su padre. Lo cual no sorprende, porque la película en cuestión puede causar una huella muy honda en espíritus sensibles.

Para empezar, Depp asegura que siempre se ha sentido atraída por el cine de terror. "Crecí oyendo decir que las películas tienen que hacerte sentir algo. Incluso si lo único que consiguen es darte asco, están haciendo su trabajo", explica. Y más adelante añade que eso se debe en parte a la influencia de su padre: "Somos actores muy distintos, pero eres el producto de tu entorno, y ese es un mundo que siempre me ha interesado".

A resultas de esa atracción, una Lily-Rose de tres años descubrió El Joven Manos de Tijera, la película que su padre protagonizó a las órdenes de Tim Burton en 1990. “Me dejó traumatizada", recuerda. "No porque él me diera miedo, sino porque todo el mundo era malo con él y eso me hacía enfadar mucho".

Aunque El Joven Manos de Tijera dista de ser una película truculenta, esa oscuridad emocional que la ha convertido en un ícono para góticos y siniestros marcó profundamente a la hija de su protagonista, hasta el punto de que nunca ha querido volver a verla.

"Recuerdo que me dejó petrificada", explica la actriz. "Y eso es raro, porque no tengo muchos recuerdos de cuando era tan joven. Es un recuerdo difícil de mi infancia", añade, señalando que dicha experiencia le sirvió para interpretar a Nosferatu en la película de Robert Eggers. “Eduardo es el bueno de la historia, y Nosferatu algo así como el malo, pero hay una parte de mí que empatiza un poco con Nosferatu. ¿Estoy enferma por pensar así?".