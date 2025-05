“No me voy a apartar”: habló la jueza del escándalo en el juicio por Maradona

La jueza Makintach se defiende tras el escándalo por el documental: "No hice nada irregular, no me voy a apartar del juicio por la muerte de Maradona".

La audiencia arrancó con la jueza Julieta Makintach, quien pidió la palabra para explicar el escándalo en el que está envuelta. “No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”, remarcó

Al comienzo de su intervención, Makintach aseveró: “No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos penalmente relevante del cual yo pueda darle alguna explicación”. “No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”, agregó.

En este sentido, adelantó que no se apartará del proceso judicial: “Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece. Nadie puede decirme que tengo inclinación en la balanza, recién inicia este debate. Estoy esperando recibir prueba para formar convicción”.

Sobre los videos difundidos del documental, señaló: “Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?“.

Al final de su descargo, señaló: “No advierto en todo este trajín que mi imparcialidad esté en juego. Me es importante decir, no hay sospecha ninguna de falta de neutralidad. Yo lamento de verdad todo este tiempo, si fue necesario por su paz esta interrupción del debate, ojalá podamos continuar”.