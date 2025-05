Miguel Ángel Russo dejó San Lorenzo y se acerca a su tercer ciclo en Boca

El entrenador ya dejó el predio del Ciclón tras su último contacto con el plantel y la idea es que pueda conducir el entrenamiento de esta tarde del Xeneize.

Hoy 13:28

La historia entre Miguel Ángel Russo y San Lorenzo llegó a su fin. El experimentado entrenador ya se despidió del plantel en el Nuevo Gasómetro y negocia su desvinculación formal del club, con el objetivo de quedar libre para asumir, en las próximas horas, su tercer ciclo como técnico de Boca Juniors.

La salida de Russo del Ciclón ocurre tras la eliminación en semifinales del Torneo Apertura a manos de Platense, y en un contexto institucional complicado. Su contrato estaba vigente hasta diciembre, pero el deseo del DT de regresar al Xeneize aceleró los tiempos. El único obstáculo que resta es resolver la deuda salarial que mantiene el club de Boedo con el entrenador, quien exige que se le reconozcan los meses adeudados antes de firmar la rescisión.

Una mañana de despedidas y negociaciones

En su último día como DT del Ciclón, Russo se reunió con todo el plantel, agradeció por el esfuerzo y destacó el compromiso a pesar de las dificultades dirigenciales. Más tarde, compartió una charla más íntima con los referentes del grupo, como Malcom Braida, Iker Muniain, Johan Romaña y Ezequiel Cerutti, donde profundizó en los motivos de su salida y reiteró su gratitud por los siete meses de trabajo conjunto.

Por último, mantuvo un encuentro con Julio Lopardo, presidente en funciones de San Lorenzo tras la licencia de Marcelo Moretti, y otros directivos, quienes no facilitaron la salida. A la deuda existente se suma el tramo del contrato que quedará inconcluso, y por ahora no hay acuerdo firmado.

Riquelme lo espera en Ezeiza

En paralelo, en La Ribera ya tienen todo preparado para su llegada. Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol le ofrecieron un nuevo contrato que ya está acordado, y hasta modificaron el horario del entrenamiento de este martes con la expectativa de que Russo logre desvincularse y dirija su primera práctica por la tarde.

Desde Boca confían en que todo se resuelva antes del mediodía, para así oficializar el regreso del entrenador que llevó al club a conquistar la Copa Libertadores 2007.

La palabra del presidente interino

Al término de la reunión, Julio Lopardo fue claro: “Decidió irse, nada más que eso. Tiene todo su derecho. Nos planteó que dejaba el cargo y vino a despedirse del plantel”.

Sobre su inminente llegada a Boca, expresó cierto malestar: “No sé si va a Boca. Me molestaron las versiones, pero veremos. Ayer le pregunté sobre eso y me dijo que no había hablado. Le creí”.

El desenlace parece inevitable. Miguel Ángel Russo está a un paso de volver a Boca, y solo falta que firme su salida de San Lorenzo para volver a sentarse en el banco xeneize.