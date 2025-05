"Lo lamento en el alma": Makintach aceptó la recusación y ya no forma parte del tribunal

El Tribunal dijo que corresponde aceptar la recusación. El presidente aseguró que no sabían nada del documental y que "fue hecho a espaldas de todos".

Makintach tomó la palabra luego de que todas las partes pidieran su recusación, volvió a negar haber participado de un documental, pero aceptó el pedido de su apartamiento del juicio.

“No van a creer nada de lo que yo les diga. Yo lamento que no me crean. Yo no conocía este material, nunca vi este guion, no es mío, no me pertenece. Se habló de una entrevista. La última vez que yo hablé fue antes de entrar a este debate. Nunca más. No sé quienes son las otras personas, sí mi amiga”, comenzó diciendo antes de hacer lugar al pedido.

Y agregó: “Vino con esta idea, era de ella, no sé que hizo. De verdad desconocía todo este material. Y no hubo otro material fílmico más allá de esas primeras horas de audiencia”.

Finalmente concluyó: “Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Yo no conocía este material y estoy tan sorprendida como todos ustedes”.