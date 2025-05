Coppola habló sobre el escándalo en el juicio por la muerte de Maradona: “No puede descansar en paz”

El empresario arremetió contra la jueza Julieta Makintach, que fue apartada de la causa tras ser denunciada por la presunta grabación de un documental sin permiso. La acusó de tener “apetito de fama, trascendencia, dinero e interés”.

Hoy 08:15

"No puede descansar en paz", expresó este martes Guillermo Coppola sobre Diego Maradona, en el marco de lo que fue la escandalosa renuncia de la jueza Julieta Makintach, quien estaba a cargo del juicio por la muerte del ídolo mundial.

La integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro fue apartada en las últimas horas, en medio de las acusaciones en su contra por presuntamente haber grabado un documental sobre ella durante el proceso judicial sin autorización oficial. En ese contexto, el exrepresentante y amigo de Maradona apuntó contra la magistrada por su "apetito de fama, trascendencia, dinero e interés".

"Aparentemente está prohibido entrar al juicio con cámaras o filmar. Ella fue quien lo determinó, y es raro todo. De lejos, es feo", continuó Coppola en su tono crítico hacia Makintach, en diálogo con América TV.

Consultado acerca de si mantuvo contacto reciente con los hijos de Maradona, el empresario respondió: "En estos días, no. Estaba esperando a qué pasaba hoy (cuando se resolviera la situación de la jueza). Ellos saben que pueden contar conmigo".

En la misma línea, Coppola también se lamentó por la posibilidad de que el próximo jueves se declare nulo el juicio por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. "Me cuesta creerlo y digerirlo. Volver a repetir todo lo que se hizo, el sufrimiento, ver a sus hijos quebrarse cuando les tocó declarar, realmente me pone mal, me entristece", sostuvo.