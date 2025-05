Productores chaqueños reclaman mejoras en la ruta 16 y advierten por accidentes graves

Se trata de la denominada “ruta del Mercosur”. Une las provincias de Corrientes, Santiago del Estero, Salta y Chaco.

Hoy 08:22

El tramo entre Sáenz Peña y Avia Terai de la ruta nacional 16 sufre el deterioro por el alto caudal de transito y la falta de mantenimiento. Hay preocupación de comerciantes y de productores del interior chaqueño.

La falta de mantenimiento de la denominada ruta del Mercosur que une Corrientes con Santiago del Estero, Salta y Chaco, muestra deterioros preocupantes que atentan contra la seguridad vial.

En el tramo concesionado entre Sáenz Peña y Resistencia, se observan deformaciones en la calzada, pero entre la Ciudad Termal, desde calle 48 hacia Avia Terai, presenta baches enormes que generaron accidentes en los últimos meses.

Comerciantes de las localidades de Avia Terai y Pampa del Infierno comentaron a Diario Norte de Chaco que hay preocupación por el estado de la ruta porque "ya conocemos la historia de décadas atrás, cuando no había inversión en materia vial, y hacer 60 kilómetros nos demandaba unas dos horas y media", dijo un comerciante de Los Frentones

La Ruta Nacional 16 -de unos 700 kilómetros de extensión--une las provincias de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Salta, y es conocida como la ruta del Mercosur, porque es la que utiliza el comercio de Brasil y Paraguay para su salida hacia los puertos de Chile.

Inseguridad vial

"El daño económico es grande, una cubierta de la chata se me partió, quien me paga eso ahora?, se quejo ante Diario Norte Edgardo Chavez, que llevaba mercaderías desde Sáenz Peña a un comercio en Concepción del Bermejo ayer por la mañana y para no colisionar de frente con un camión, optó por el mal menor "y me comí semejante bache con filo y se me rompió la goma", dijo.

Un comerciante del rubro panificados, Martín Choque, que llevaba productos al interior, paró para ayudar al accidentado y también contó lo que le ocurrió el martes 24 por la mañana a la altura de La Mascota, cuando se encontró con varios baches llenos de agua, en medio de una torrencial lluvia: "Casi tumbo con el camioncito, se me partió la goma delantera y encima la llanta quedó torcida", contó.

En los locales de reparación de llantas, "estamos teniendo mucho trabajo desde hace dos meses a full, es impresionante como quedan torcidas las llantas por los baches que hay", dijo a este diario Alan, dueño de una casa de ventas de cubiertas y reparación de las llantas.