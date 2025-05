Nuevos chats revelan una posible maniobra para favorecer a Fernández en la causa por violencia de género

Según consta en un informe judicial, Fabiola Yañez se habría comunicado con su exesposo aludiendo a un posible pago efectuado a Sofía Pacchi, quien fue su asesora y allegada personal.

Hoy 10:34

El contenido del teléfono celular de Alberto Fernández sigue deparando sorpresas. Ahora, un chat de su exmujer Fabiola Yañez sugiere que Sofía Pachi, una testigo del caso de violencia de género, cobró dinero para favorecer al expresidente con su declaración testimonial.

Así lo indicaron dos fuentes del caso a LA NACION, que corroboraron que el chat existe y señalaron que todo surge de dichos de Yañez. Pacchi fue amiga y exempleada de Yañez.

En ese mensaje, Yañez le dice Alberto Fernández que Pacchi habría cobrado 600.000 dólares para cuidar la imagen del expresidente y protegerlo. Y alude a un empresario y a un político, quienes supuestamente pusieron el dinero.

Las fuentes son cautas y señalaron que la única evidencia son los dichos de Yañez.

La Justicia abrió mediante un peritaje el teléfono celular del expresidente y halló mensajes que corroboran las acusaciones de violencia de género de su exmujer, por las que fue procesado. Los mensajes mencionan nombres hasta ahora desconocidos, corroboran que discutían mucho como pareja, hablan sobre golpes y aluden a situaciones de violencia intrafamiliar.

Se mencionó que hubo una discusión en la pareja a partir de “una serie de pedidos” de Sofía Pacchi, una examiga y exasesora de Yañez.

Entre los mensajes que había en el aparato, Yañez le reprochó “haberla incinerado estando embarazada”. Luego afirma que no lo iba a conversar con él porque “siempre me terminás pegando”.

El estudio se realizó sobre el celular del expresidente que fue secuestrado en su departamento de Puerto Madero. Es un documento voluminoso que hay que analizar y solo trascendieron algunos párrafos parciales del contenido.

Como la apertura del celular fue a pedido de Alberto Fernández, no se descarta que del análisis completo del material, se desprenda algun detalle por ahora inadvertido que favorezca su posición.

Se abrió ese teléfono y se hizo una copia, pero solo de los mensajes que intercambiaron ambos, por razones de seguridad, por un lado, y para no violar la intimidad del expresidente, más allá de lo que interesa a esta causa.

Estuvo Mauricio D’Alessadro, querellante por Yañez, y Silvina Carreira, la abogada del expresidente, además de un perito. Se llevaron una copia del contenido del celular.

En una conversación del 7 de enero de 2023, Yañez le expresó a Fernández: “A mi no me vengas con cosas de psicópata que se quiere morir. No te creo ni lo que comés. Antes de ayer eras una persona que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis requerimientos. Pero se terminó la Fabiola que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera”.

Yañez agregó: “Utiliza el vuelo para pensar y mañana espero una respuesta coherente. Yo tampoco voy a discutir más, es lo último que te digo, no quiero peleas, quiero soluciones, y sino las no las tenés no me escribas. Porque ahora empieza mi vida”.

Por su parte, Alberto Fernández respondió, como parte de ese intercambio: “Y mi vida es penosa. Solo espero morirme solo en el departamento y que alguien me encuentre y te avise”.

En otro momento de la conversación, Yañez sostuvo: “Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez”.

Estas charlas ya se conocían y forman parte del expediente porque fueron aportadas desde las capturas de pantalla de Yañez. Ahora muchas de ellas se ven complementadas y se corrobora su veracidad.

“Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mi todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también. Pero no es este el modo en que debemos hablar... Por lo material no te preocupes. Nada te faltará”, en lo que se supone es una oferta económica para olvidar este conflicto.

En otro mensaje, el expresidente le dijo a Yañez: “Chantajearme con mi hijo y mi libertad y vas a saber quién soy. Solo eso”.

La copia del celular será conservada para usar como prueba en un futuro juicio oral contra el expresidente.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento contra Alberto Fernández por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas. El expresidente quedó a un paso del juicio oral y se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel.