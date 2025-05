Un nuevo problema atormenta a María Eugenia Ritó: “Estamos trabajando para recuperarla”

La exvedette sufrió la suspensión de su cuenta de Instagram. “Es mi fuente de trabajo y la necesito”, aseguró.

Hoy 11:52

María Eugenia Ritó enfrenta hace unos días una seria complicación que la afecta mucho en su vida diaria por el que pasa por un complicado momento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ex vedette tiene caída su cuenta en Instagram donde suele contactarse con sus seguidores y promocionar distintos productos o servicios como suelen hacer muchos famosos.

Ritó siempre se muestra muy activa desde las redes sociales y este inconveniente la dificulta mucho. "Esta página no está disponible", aparece la clásica leyenda al intentar ingresar en la cuenta de Instagram @mariaeugeniarito.

"Me acaban de suspender la cuenta de Instagram y no sabemos el motivo. Es mi fuente de trabajo y la necesito. Ya estamos trabajando con Ever (su persona de absoluta confianza) para recuperarla", explicó la ex vedette en diálogo con Pronto.

A fines de 2024, Ritó fue victima de un robo cuando le quitaron su tarjeta de débito en un supermercado de Belgrano e hicieron importantes gastos para la fiestas.