Valentina Olguín podría recibir hasta 8 años de prisión por contrabando simulado

La cantante usó el CUIT de cinco gobernadores. La cantante también es investigada por el uso indebido de datos fiscales protegidos. Causas abiertas en al menos cinco provincias.

Hoy 13:07

El caso de la cantante Valentina Olguín, la joven de Santiago del Estero que utilizó el CUIT de al menos seis gobernadores para traer productos del exterior, comienza a tener sus primeros avances en la investigación y se conocieron detalles sobre cómo fueron las compras que llevó a cabo en Estados Unidos.

La influencer, de 26 años, fue denunciada por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, por la utilización de datos personales para importar a través del sistema vía courier.

Esta metodología que el Gobierno aplicó a fines del 2024 funciona con algunas limitaciones. Entre las principales características, solo se pueden traer paquetes de hasta 50 kilos, no puede tener un fin comercial y, únicamente, se puede utilizar cinco veces por año calendario y por persona.

Vale Olguín

Además del Jaldo, a la mujer se la acusa del presunto empleo de los datos fiscales de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y, según informes preliminares, también Marcelo Orrego (San Juan).

El caso es llevado adelante por el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, liderado por el juez Juan Manuel Díaz Vélez, quien el pasado viernes decidió procesar a Olguín sin prisión preventiva por el delito de contrabando por simulación.

Además, el magistrado dispuso un embargo por 5 millones de pesos que fue establecido como una garantía para asegurar la sujeción al proceso penal.

Según el artículo 863 del Código Aduanero, este delito establece que se impondrá una pena de dos a ocho años de prisión al que “por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones”.

En ese marco, la investigación, que lleva a cabo el fiscal Agustín Chit, reveló la cantidad de veces que utilizó los datos de los mandatarios provinciales la joven santiagueña.

Según pudo saber Infobae, en total fueron 16 compras que se hicieron en Estados Unidos, de las cuales cinco se usaron los datos del mandatario de Tucumán, cinco los de Ziliotto, cuatro los de Kicillof, mientras que una vez acudió al CUIT de Frigerio y Orrego, respectivamente.

De esta manera, habría defraudado al fisco por un monto superior a los 1.200 dólares o más de 1,3 millones de pesos.

Por su parte, la defensa de Olguín apeló la decisión de la justicia este martes. En tanto, sostienen que el embargo responde a una medida preventiva y pidió la libertad condicional.

Además, según fuentes judiciales, la imputada ofreció un descargo en el que expresó disculpas públicas al gobernador Jaldo, propuso realizar actividades solidarias e incluso se comprometió a brindar un show gratuito en Tucumán como gesto reparador.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el escenario que se le presentó a la cantante es bastante complicado. Es debido a la implicación de funcionarios de otras jurisdicciones, se declaró la incompetencia parcial de la corte tucumana, enviando los casos relacionados a los tribunales correspondientes en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Juan.

En otras palabras, ya hay abiertas investigaciones no solo en los tribunales de Tucumán, sino que también está en La Plata, Paraná, Santa Rosa y San Juan. De esta manera, en caso de que la encuentren culpable en más de un proceso, podría tener que cumplir pena de prisión efectiva.

Cómo fue la maniobra de Valentina Olguín

La joven santiagueña realizó varias compras con su identidad a un sitio web que vende prendas de ropa ubicada en Miami, Estados Unidos. Una vez que completó el cupo máximo permitido para traer los productos al país, decidió utilizar los datos de sus familiares y amigos cercanos. Sin embargo, cuando agotó esa instancia, comenzó a poner el CUIT de los gobernadores.

La tienda online utilizada era Revolve, una plataforma que comercializa ropa femenina. Allí, los productos suelen tener un valor elevado: vestidos desde $250.000 y pantalones por encima de los $150.000, en moneda local. La mercadería era ingresada al país bajo la modalidad personal, aunque según la acusación, tenía destino comercial.

En ese marco, se llevó a cabo una serie de allanamientos en el domicilio de la cantante en el barrio porteño de Núñez, en la calle Jaramillo. Allí, funcionaba el local desde donde se comercializaban las prendas adquiridas en el exterior.

“No ha sido un robo de dinero, ni de tarjeta, ni una estafa. Tampoco me dedicaba a la venta de ropa como se dice. Me dedico a la música hace mucho. Fue una imprudencia desde el total desconocimiento, desde la inmadurez de no saber que lo estaba haciendo podría tener una consecuencia seria”, dijo la joven días atrás en diálogo con LN+, donde resaltó: "Cero tiene que ver con algo político. Busqué totalmente al azar“.

En tanto, aclaró: “Tuve un muy mal pensamiento para sacar la ropa así. Buscaba en Google porque las personas que estaban expuestas y más en estos cargos podían llegar a tener el domicilio fiscal constituido. Era para ayudarme a mí en un look de un videoclip, nunca pensé que iba a llegar a este nivel de seriedad. Desde el primer momento estoy a disposición. Me he hecho cargo de todo”.

Quién es Valentina Olguín

La cantante cuenta con en sus redes sociales con 425 mil seguidores en Instagram y 192 mil en TikTok. Hoy mantiene una carrera solista, aunque en el pasado formó parte del boom de cumbia “cheta”.

Entre 2016 y 2021 formó parte del grupo Dame 5, apadrinado por el productor uruguayo Fer Vázquez -líder de Rombai-, quien la descubrió tras escuchar sus covers online. Algunos fueron hits en la Argentina como “Piel a piel”, “Dime cosas lindas”, “Baila morena” y “Lejos”.

En octubre de 2021 decidió alejarse de la banda para comenzar su recorrido solista. “Vale no va a continuar en la banda por decisión personal, para crecer en su carrera y abocarse al 100%”, anunciaron desde la cuenta oficial de Instagram de la banda en ese momento.

Actualmente, continúa con su carrera artística: recientemente se presentó en festivales como el Cosquín Cuarteto y tiene anunciado un recital en La Tangente, previsto para el próximo 6 de junio.